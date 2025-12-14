Тренды окрашиваются в ледяной синий

Ледяной синий, эстетика цирка, вампирская романтика и макияж русалки: эксперты Pinterest обозначили тенденции, которые захватят моду, культуру, интерьер и стиль жизни в 2026-м. В ежегодном отчете соцсеть представила 21 тренд. Список аналитики сформировали на основе запросов пользователей. По их мнению, главной движущей силой станут эскапизм, отказ от слепого следования моде и расцвет индивидуальности. Последуют ли этим советам российские бренды? С дизайнерами и стилистами беседовала Анна Кулецкая.

Визуальные миры будущего перестают быть скучными, заявляет Pinterest, а пользователи это подтверждают. Например, число поисковых запросов фразы «ледяной синий» за последние два года выросло на 50%, а «ледяные свадебные платья» — на 55%. В соцсетях вирусятся видео с эстетикой картин Врубеля, сказками о Царевне-лягушке и витиеватыми рассуждениями в комментариях о том, что наступила красивая эра русского фольклора. Кроме этого, в моду войдут инопланетный макияж, маникюр русалки, цирковые и ретромотивы, прогнозирует Pinterest. И у дизайнеров нет причин этому не верить, говорит партнер, руководитель практики fashion and luxury адвокатского бюро Nordic Star Анна Заброцкая: «После пяти лет одержимости минимализмом рынок развернулся в сторону сложности. Фактурные ткани, насыщенные оттенки, узоры, декоративность — все то, что когда-то считалось слишком, снова становится рабочим инструментом моды. Последняя коллекция Chanel с цирковыми украшениями и яркими аксессуарами — хороший пример того, как тренд на театральность и насыщенность перекочевал в одежду и бьюти-индустрию.

Российские дизайнеры также чувствуют этот разворот: фольклорные мотивы, отсылки к национальным сказкам. Например, новогодние коллекции выпускаются с мотивами "Морозко", "Аленького цветочка" и содержат узоры, орнаменты, крупные аксессуары».

Люди устали от трендов, и основной лейтмотив в 2026-м — это поиск себя, и ностальгия, которая приносит утешение, сообщает Pinterest. Например, пользователи стали искать картинки с игрушками в ретростиле из нулевых в два с половиной раза чаще. А каждый второй респондент заявил, что пересматривает классику кинематографа, фильмы, которые когда-то запали в душу. Та же самая тенденция заметна и в одежде, отметил стилист Влад Лисовец. Впрочем, до массового сегмента, по его словам, она дойдет нескоро: «На 70% я согласен с этими картинками. Это такая эстетика двухтысячных: холодные лица, холодные волосы, образ ледяной феи. Это действительно абсолютный тренд, в том числе и облегающая одежда. Соответственно, второй тренд — некая клоунада, эстетика Versacе девяностых годов. Это когда все очень яркое, все между собой миксуется. Времена гранжа, оверсайза остались в прошлом. В мировом тренде это существует, мы придем к этому гораздо позже. У нас все еще во всех магазинах оверсайз, вряд ли кто-то у нас готов сейчас ходить в обтягивающих вещах. Должно пройти года два-три».

Буйство красок, афро-шик и тематика бродячего цирка украсят интерьеры домов, утверждает Pinterest: это яркие панно, полосы, голографические эффекты и громкие намеки на клоунское очарование. Но дизайнер интерьера Владимир Кот считает, что россияне пока не готовы к такой эстетике: «Что касается нашего менталитета, того, что происходит в России и мире, то у людей головы заняты совершенно другим. Все равно остаются традиционные интерьеры современной классики, но без добавления вот этой африканской экзотики. Интересны минимализм и тихая роскошь.

То, что предлагает Pinterest, учитывая климат и настроение людей, ну какая Африка? Наши люди все равно хотят уюта, тепла.

Представляете, вы приходите домой, а у вас какая-нибудь яркая красная картина на стене. Первоначально и может быть вау-эффект, и вы поразите друзей, соседей, чтобы все охали-ахали».

Кроме прочего, как ожидаются, зумеры начнут активно писать письма от руки. Конверты с вензелями, коллекционные марки, наборы для каллиграфии и прочая эпистолярная романтика окажутся на пике моды в 2026-м. А что касается гастрономических трендов, то Pinterest прогнозирует настоящую капустную одержимость. Белокочанная вытеснит популярную прежде цветную капусту и войдет в самые замысловатые рецепты, в том числе капустных стейков и пельменей, и даже станет ингредиентом для полезных коктейлей.

Анна Кулецкая