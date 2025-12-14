В Знаменске ураган привел к массовым авариям на электросетях

В северных районах Астраханской области наблюдаются массовые отключения электричества и перебои с теплоснабжением после сильного ветра 13 декабря.

В ЗАТО Знаменск из-за ураганных порывов ветра произошли аварии на объектах энергоснабжения, что привело к многократным отключениям подачи воды на береговой насосной станции и котельной. По информации главы города Владимира Климкина, котельная функционирует в 5-м режиме, температура теплоносителя приближается к нормативным показателям. Ремонтные бригады работают в усиленном режиме.

Филиал «Россети Юг» — «Астраханьэнерго» устраняют аварийную ситуацию в жилых районах «Знаменский» и «Ракетный», где произошел обрыв линии электропередачи.

В Ахтубинске введен режим круглосуточной работы всех служб. Местные жители сообщают об отсутствии электроснабжения в течение двух суток. Администрация города мобилизовала технику МУП «Чистый город» для устранения последствий непогоды. Аварийные бригады переведены на круглосуточный режим работы, зафиксированы вырванные двери подъездов, унесенные теплицы и упавшие деревья, в том числе главная городская елка.

