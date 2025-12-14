В Москве в национальном центре «Россия» открылся стенд Ставрополья

В национальном центре «Россия» в Москве открылся стенд Ставрополья. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Выставка называется «Книга сказок» и посвящена культуре разных народов. «Краевая экспозиция — это путешествие по легендам и преданиям Ставрополья. На нашем стенде история, культура и природа переплетаются в едином пространстве»,— отметил господин Владимиров.

На стенде изображен орел как символа силы и победы, также есть отсылки к целебным источникам Кавказских Минеральных Вод и поэзии Михаила Лермонтова. Выставка будет работать до 1 марта, вход бесплатный.

Мария Иванова