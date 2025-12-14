В Астрахани ликвидируют последствия снежного шторма

Коммунальщики и энергетики Астрахани ликвидируют последствия сильного ветра и гололеда. На улицы выведена спецтехника для обработки магистралей, однако штормовой ветер до 20 м/с осложняет восстановительные работы.

Электроснабжение было нарушено из-за множественных обрывов ЛЭП. МКП«Горсвет» восстановил освещение на ряде главных улиц, включая Яблочкова и Звездную, однако в Трусовском районе и ряде других микрорайонов проблемы сохраняются. Без света временно остановились несколько насосных станций.

Дорожные службы рассыпают противогололедные материалы, а МУП «Зеленый город» убирает поваленные ветки, но непогода сводит усилия на нет. Власти призывают горожан не выходить без необходимости из дома и отказаться от поездок на личном транспорте.

Нина Шевченко