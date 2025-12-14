Пассажирам авиарейса Москва — Пхукет в Самаре не дали гостиницу

Куйбышевская транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров рейса Москва — Пхукет. Об этом в воскресенье сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Ранее стало известно, что самолет, вылетевший из Москвы на остров Пхукет (Таиланд), экстренно посадили в Самаре из-за того, что одному из пассажиров стало плохо. Об этом сообщили сами пассажиры в сецсетях и телеграм-каналах. По их словам, самолет рейса «Аэрофлота» SU 276 вылетел из Москвы около ноля часов 14 декабря и в 1:50 экстренно совершил посадку, не предусмотренную заданием, в аэропорту Курумоч (Самара). По словам пассажиров, экипаж первоначально обещал, что ожидание вылета займет не больше часа, предложив всем оставаться на местах, пока вызванные врачи скорой помощи оказывали пассажиру медпомощь.

По словам пассажиров, через два часа им объявили, что самолет будет задержан до 15:00 воскресенья, их пообещали разместить в гостинице, но там не нашлось свободных мест. Ночь и половину дня пассажиры провели в аэропорту. Они также утверждали, что в обещанное время самолет не вылетел, рейс снова задерживался (фактически он вылетел только в 17:12 самарского времени).

В пресс-службе аэропорта Курумоч на запрос «Ъ-Волга» ответили, что по прилету рейс SU 276 встречала карета скорой помощи, после осмотра врачами пассажир доставлен в одну из больниц Самары. «По решению экипажа пассажиры были доставлены в аэровокзал. Во время ожидания авиакомпанией были предоставлены услуги согласно п. 99 ФАП-82. В настоящее время борт готовится к вылету в аэропорт назначения», — ответили в пресс-службе аэропорта.

Между тем, согласно п. 99 Федеральных авиационных правил, авиакомпания обязана при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее каждые шесть часов обеспечивать пассажиров горячим питанием, а при ожидании вылета рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время обязана предоставить пассажирам размещение в гостинице.

В пресс-службе аэропорта на вопрос, с чем была связана длительная задержка вылета и почему нарушены требования ФАП, рекомендовала обратиться к авиакомпании-перевозчику.

В пресс-службе «Аэрофлота» на запрос «Ъ-Волга» только ответили, что «предоставлено обслуживание в соответствии с ФАП».

Между тем транспортная прокуратура отмечает, что задержка вылета рейса составила 13 часов 07 минут, в связи с чем ведомство проверит, насколько были соблюдены авиакомпанией права пассажиров в части услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.

Сергей Титов

Позднее, в 18:30 (мск), пресс-служба «Аэрофлота» дополнила свой ответ «Ъ-Волга», отметив, что на время ожидания вылета пассажирам «также была предложена гостиница — всех желающих разместили на время задержки рейса».