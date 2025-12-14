Глава МИД Италии выступил против продажи La Repubblica и La Stampa грекам

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что газеты La Repubblica и La Stampa должны оставаться в руках итальянских владельцев, чтобы гарантировать свободу слова. Ранее стало известно, что медиакомпанию Gedi Gruppo Editoriale, владеющую этими изданиями, хочет приобрести греческая Antenna Group.

Антонио Таяни

Фото: Christophe Petit Tesson / Pool / Reuters Антонио Таяни

«Если итальянские ежедневные газеты останутся в руках итальянцев, это будет лучше для всех: для свободы прессы, для национальных интересов,— цитирует Bloomberg господина Таяни.— Однако пока соблюдается закон, решение принимает рынок».

По данным итальянских СМИ, Antenna готова приобрести Gedi примерно за €140 млн. Сами компании публично не комментируют ход переговоров.

Редакции La Repubblica и La Stampa провели забастовку 11 декабря. Они требовали от руководства гарантий сохранения рабочих мест, выступили против продажи и критиковали Gedi за то, что факт переговоров с греческим инвестором до самого конца держался в тайне.

Gedi Gruppo Editoriale управляется инвестиционным холдингом Exor NV, который принадлежит итальянской семье промышленников Аньелли.

Antenna Group была основана в 1989 году греческим магнатом Миносом Кириаку. Главный актив группы — телекомпания ANT1 TV. В октябре 2021 года выкупила у Sony Pictures пакет из 22 телеканалов с вещанием в Румынии, Венгрии, Польше, Чехии, Словакии, Болгарии и других странах Балканского полуострова.

Кирилл Сарханянц