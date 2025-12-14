В центре Москвы впервые с 1991 года не зажгли менору в честь Хануки

В Москве отменена церемония зажжения иудейского восьмисвечника (меноры) по случаю еврейского праздника Ханука, сообщила пресс-служба главного раввина России Берла Лазара. Мэрия столицы не согласовала мероприятие. Менору традиционно зажигали в Москве с 1991 года.

«Решение было принято по соображениям безопасности»,— сказали «РИА Новости» в пресс-службе. В Московском еврейском общинном центре заявили, что позже сообщат о новой дате церемонии.

Ханука в этом году отмечается с 14 по 22 декабря. По традиции каждый день Хануки в меноре зажигают новую свечу, пока не загорятся все восемь (не считая девятого светильника шамаш, который предназначен для зажигания остальных свечей).