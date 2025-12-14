Пензенская прокуратура установила причины массового ДТП на трассе Р-208

В результате массового ДТП на трассе Р-208 «Тамбов-Пенза» 13 декабря 2025 года прокуратура выявила нарушения в работе организаций, отвечающих за содержание дороги. Авария с участием более 20 автомобилей произошла в районе 271 км., есть пострадавшие.

Проверка показала, что ООО «Автодорога», заключившее в мае этого года контракт стоимостью 80,5 млн руб. с ФКУ «Поволжуправтодор», не обеспечило необходимые условия безопасности дорожного движения. В частности, на дороге образовались снежные валы, что стало одной из причин столкновений.

Кроме того, ФКУ «Поволжуправтодор» не осуществлял должный контроль за работой ООО «Автодорога» и не принял оперативных мер для ограничения движения на опасном участке трассы.

Прокурор внес представления руководителям обеих организаций. Также принимаются меры для привлечения ответственных лиц к административной ответственности по статье 12.34 КоАП РФ, касающейся несоблюдения требований безопасности дорожного движения при содержании дорог. Контроль за ситуацией и принятием мер остается у надзорного ведомства.

ООО «Автодорога» зарегистрировано в Москве в декабре 2005 года. Компания специализируется на строительстве недвижимости. Фирмой руководит бывший депутат Пензенской гордумы Татьяна Недопекина. В сфере дорожного строительства госпожа Недопекина работает с 1982 года. Имеет звание «Почетный дорожник России» и нагрудный знак «Почетный работник транспорта России». На сайте гордумы указано, что компания «Автодорога» создана на базе ДСУ-1. В 2024 году выручка «Автодороги» составила 1,4 млрд руб., что на 26% меньше, чем в 2023 году. Заработок юрлица в прошлом году снизился на 84% до 5,2 млн руб. Стоимость активов выросла на 2% и составила 214 млн руб. В портфолио компании 115 госконтрактов на 27 млрд руб. Главные заказчики: ФКУ «Поволжуправтодор», управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, упрдор «Нижне-Волжское».

Нина Шевченко