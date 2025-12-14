Игроки ярославского «Локомотива» внесли вклад в разгром сборной Казахстана

Хоккеисты ярославского «Локомотива» Егор Сурин, Александр Елесин и Георгий Иванов отметились голами и передачами в составе сборной «Россия 25» в матче против команды из Казахстана на Кубке Первого канала. Игра 14 декабря завершилась со счетом 9:0 в пользу сборной России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Елесин - капитан сборной России (первый справа)

Фото: ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ РОССИИ Александр Елесин - капитан сборной России (первый справа)

Фото: ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ РОССИИ

Нападающий Егор Сурин оформил дубль: форвард забил на 13-й и 14-й (в большинстве) минутах. Три результативные передачи на счету капитана «Локомотива» и «России 25» Александра Елесина, одна — на счету Георгия Иванова.

Сборная «Россия 25» стала обладателем Кубка Первого канала. Второе место на турнире заняла сборная Беларуси, третье — Казахстан.