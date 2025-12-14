Прокуратура следит, как в Пензе расчищают дороги и дворы от последствий непогоды
В связи с ухудшением погодных условий прокуратура Пензенской области организовала проверки работы служб, отвечающих за уборку дорог и придомовых территорий от снега и наледи. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
По распоряжению ведомства районные прокуроры проводят проверки своевременности и качества расчистки дорог и придомовых территорий. Сотрудники надзорного ведомства выезжают на места, чтобы оценить готовность служб к оперативной уборке снега.
Особое внимание уделяется проверке работоспособности зимней техники, графика ее выхода на маршруты и наличия достаточного количества реагентов. Прокуратура Железнодорожного района Пензы уже провела соответствующую проверку.
В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Конкретные результаты проверок и принятые меры не сообщаются.