Прокуратура следит, как в Пензе расчищают дороги и дворы от последствий непогоды

В связи с ухудшением погодных условий прокуратура Пензенской области организовала проверки работы служб, отвечающих за уборку дорог и придомовых территорий от снега и наледи. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По распоряжению ведомства районные прокуроры проводят проверки своевременности и качества расчистки дорог и придомовых территорий. Сотрудники надзорного ведомства выезжают на места, чтобы оценить готовность служб к оперативной уборке снега.

Особое внимание уделяется проверке работоспособности зимней техники, графика ее выхода на маршруты и наличия достаточного количества реагентов. Прокуратура Железнодорожного района Пензы уже провела соответствующую проверку.

В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Конкретные результаты проверок и принятые меры не сообщаются.

Нина Шевченко