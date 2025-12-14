Силы ПВО сбили 40 беспилотников ВСУ за четыре часа

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 181 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Министерстве обороны РФ.

В период с 12:00 мск до 16:00 мск 14 декабря было перехвачено и уничтожено 40 украинских БПЛА самолетного типа. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью — 12 аппаратов. По восемь БПЛА уничтожены в Курской и Белгородской областях. Еще пять дронов были перехвачены над Орловской областью, три — над Калужской, два — над Рязанской, по одному — над Тульской и Тамбовской областями.

С 23:00 мск 13 декабря до 07:00 мск 14 декабря, дежурными средствами ПВО было уничтожено 141 украинский БПЛА самолетного типа. Больше всего аппаратов было перехвачено над Брянской областью — 35, Республикой Крым — 32, Краснодарским краем — 22, и Тульской областью — 15.»—