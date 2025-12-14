Арктический буксир «Фавор» принят в состав флота Морспасслужбы в Архангельске

В воскресенье, 14 декабря, в порту Архангельск состоялась церемония принятия в состав флота Морской спасательной службы пятого арктического буксира «Фавор» проекта NE025. Судно будет использоваться в акваториях северных портов на трассах Северного морского пути, сообщили в Морспасслужбе.

В октябре этого года буксир-спасатель «Фавор» успешно прошел последние ходовые испытания, подтвердив работоспособность всех систем и оборудования, уточняется в сообщении ведомства.

Впереди оформление судовых документов, после чего «Фавор» ждет церемония поднятия флага и ввод в эксплуатацию. Судно будет приписано к порту Архангельск.

Свое название буксир-спасатель получил в честь горы Фавор на Соловках, которая расположена на острове Муксалма в восточной части архипелага.

Андрей Цедрик