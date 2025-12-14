Глава СКР потребовал доклад о содержании кладбища в Азове Ростовской области

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад о результатах проверки по информации о свалках на кладбище в Азове Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее местные СМИ и местные жители в соцсетях сообщили, что на кладбище, в том числе возле Аллеи Героев, посвященной памяти погибших участников СВО, образуются стихийные свалки. Несмотря на выделение денег, мусор не вывозят своевременно.

В СУ СК России по Ростовской области по данному факту проводится процессуальная проверка. Ее ход поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Мария Иванова