Главная елка Саратова сильно пострадала от снежной бури, ее демонтировали

В Саратове в результате снежного шторма пострадала центральная городская елка на бульваре Героев. Ее пришлось демонтировать, сообщил мэр Михаил Исаев.

Глава города заверил, что до конца месяца елку снова установят, к делу приступят уже на следующей неделе. Другие праздничные ели в районах города не пострадали.

Также господин Исаев сообщил, что МУП «Саргорсвет» продолжает работы по восстановлению городского освещения. Сейчас уже запущены 82 участка сетей наружного освещения. Одновременно с этим ведется ремонт поврежденных элементов иллюминации и уличного декора.

Нина Шевченко