Взятка не ушла от конфискации

Директор сочинской компании «Югтехинвест» Ваник Зурнаджян, осужденный за попытку подкупить судей краевого суда, проиграл процесс о конфискации его средств на сумму 15 млн руб., предназначенных для передачи в качестве взятки. Ванику Зурнаджяну в 2019 году местные власти отказались согласовать возведение 19-этажного дома недалеко от санатория «Русь», после чего он попробовал решить вопрос коррупционным путем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Краснодарский краевой суд отклонил жалобу Ваника Зурнаджяна, директора ООО «Югтехинвест», который просил отменить приговор юристам Владимиру Беби и Рафику Аваляну, осужденным за покушение на посредничество в передаче особо крупной взятки (ст. 30 ч. 3 и ст. 291.1 ч. 4 УК РФ). Судебный акт опубликован в базе ГАС «Правосудие».

Как следует из материалов процесса, застройщик «Югтехинвест» был арендатором участка площадью 0,9 га на Бамбуковой улице в исторической части Сочи, рядом с санаторием «Русь» управления делами президента и другими знаковыми курортными объектами. В 2019 году компания обратилась в администрацию города за разрешением на возведение на участке 19-этажного жилого здания и получила отказ. Мэрия города-курорта сослалась на градостроительный регламент, который устанавливает максимальную высоту зданий на улице Бамбуковой в 12 м, а застройщик намеревался построить дом высотой 56 м. Кроме того, проект ООО «Югтехинвест» существенно превышал плотность застройки и не соответствовал требованиям к озеленению, говорилось в ответе муниципалитета.

Руководство «Югтехинвеста» оспорило отказ мэрии в Центральном суде Сочи, но проиграло процесс. Тогда директор компании Ваник Зурнаджян обратился к знакомому юристу Рафику Аваляну. Тот, в свою очередь, рекомендовал привлечь подполковника МВД в отставке Владимира Бебю, сообщив, что тот возглавляет «сильное» юридическое бюро с хорошей административной поддержкой. Знакомые Ваника Зурнаджяна дали понять, что могут содействовать вынесению решения в апелляционной инстанции, на что предприниматель согласился. Через некоторое время Владимир Бебя сообщил директору «Югтехинвеста», что к процессу подключились «серьезные люди», но вопрос решается тяжело, «поскольку судьи боятся принимать такие решения, по этой причине сумма вознаграждения составляет 15 млн руб.», говорится в материалах дела.

Договариваясь о встрече с посредниками в Краснодаре, Ваник Зурнаджян сказал, что «готов пройти 15 км».

Встреча состоялась в ресторане, где все трое были задержаны сотрудниками ФСБ. В автомобиле застройщика нашли сумку с денежными средствами на сумму 15 млн руб.

Ленинский райсуд Краснодара назначил Владимиру Бебе и Рафику Аваляну наказание в виде лишения свободы на два года и четыре месяца каждому и освободил от отбытия, так как обвиняемые в ходе следствия и суда находились под стражей. Изъятые денежные средства были конфискованы. Ваник Зурнаджян был осужден тем же судом в особом порядке и приговорен к штрафу 3,5 млн руб. После этого предприниматель оспорил в краевом суде приговор своим сообщникам в части конфискации изъятых у него денежных средств, ссылаясь на то, что он не был участником процесса по делу Владимира Беби и Рафика Аваляна, поэтому не мог защитить свои интересы. Краевой суд не нашел оснований для отмены приговора Владимиру Бебе и Рафику Аваляну.

Анна Перова, Краснодар