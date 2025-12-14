Метель нанесла ущерб саратовским школам и детсадам

Снежный шторм, обрушившийся на Саратов, повредил более 20 объектов социальной инфраструктуры, включая школы и детские сады. Об этом сообщил глава города Михаил Исаев.

По распоряжению мэра, руководителям образовательных учреждений поставлена задача обеспечить к утру полную расчистку и безопасность подходов к зданиям, чтобы возобновить штатную работу.

Господин Исаев сообщил, что сильный ветер повалил 132 деревьев, а также зафиксировано более 100 повреждений на сетях коммунального хозяйства. Михаил Исаев отметил, что все упавшие деревья оперативно убраны с дорог.

Для устранения последствий стихии задействовано 539 единиц техники. Власти города планируют привлечь дополнительно до 800 дворников для уборки снега и расчистки территорий.

Нина Шевченко