Больше денег в немногие руки

В 2026 году российских работников большинства отраслей экономики ждет небольшое повышение зарплаты наряду с ростом рабочей нагрузки, следует из опроса кадровых экспертов “Ъ”. В ряде случаев компании также увеличат бюджет на соцпакет и развитие персонала, видя в этом более эффективные вложения в собственный HR-бренд. При этом одним из главных требований работодателей станет умение работать как с ИИ, так и с людьми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Повышение зарплат в 2026 году будет точечным, но увеличения отдачи работодатели будут требовать от всех

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Повышение зарплат в 2026 году будет точечным, но увеличения отдачи работодатели будут требовать от всех

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В 2026 году рынок труда останется «рынком соискателя» скорее в отдельных отраслях, основную же массу работников ждет незначительное увеличение зарплаты на фоне роста рабочей нагрузки. К такому выводу пришли эксперты консалтинговой компании Ward Howell, опросив HR-директоров 53 крупнейших российских компаний об их будущих HR-бюджетах. Почти половина участников опроса (47%) ответили, что бюджет вырастет, 32% — что останется прежним, 21% компаний готовится к сокращению: большая часть работодателей продолжает рассматривать HR как стратегическую зону инвестиций. В то же время в условиях роста налоговой нагрузки, как сообщили в пресс-службе Superjob, бизнес все чаще будет прибегать к неполной занятости и «тихому» найму (когда вакансии не закрываются, а работа перераспределяется между сотрудниками без адекватной доплаты). На этом фоне, напомним, Минэкономики в следующем году ожидает небольшого роста безработицы — до 2,6%.

Среди компаний, планирующих увеличение HR-бюджета, 40% закладывают умеренный рост на 5–10%, 25% — в пределах 5%, такое же количество компаний — на 10–20%. По 5% компаний планируют нарастить бюджет на 20–30% и более чем на 30%. Из тех, кто намерен уменьшить бюджет, 44% готовы к значительному сокращению — более чем на 30%, еще 22% компаний планируют снижение менее чем на 5%, 11% — на 5–10%, 23% — на 10–20%.

Повышение зарплат запланировали большинство (83%) компаний — в основном на 5–10%, реже на 10–20%. У 11% эта статья бюджета не меняется. При этом 63% работодателей планируют расширять соцпакет, четверть организаций — оставить как есть и 11% — сократить. «Если в 2025 году были распространены массовая индексация, повышения и премии для большинства сотрудников, то в 2026 году приоритет будет в пользу вознаграждения ключевых работников. Больше внимания работодатели стали уделять нематериальному стимулированию персонала. Стала набирать популярность идея «кафетерия льгот», когда работники могут сами выбрать наиболее актуальные опции из ДМС, одновременно позволяя работодателю сэкономить», говорит директор направления «Аутсорсинг торгового маркетинга» ANCOR Юлия Семерникова.

Половина компаний (51%) закладывает больше расходов на обучение и развитие персонала для удержания сотрудников и повышения их квалификации из-за дефицита кадров. Однако почти четверть (22,9%) планирует сокращение этой категории трат, а четверть (25%) сохранит нынешний уровень.

«Новых специалистов будут искать точечно, поэтому развивать и удерживать работающих сотрудников необходимо»,— говорит глава Центра по оценке и развитию кадрового резерва Корпоративного университета ТМХ Юлия Каталова.

Автоматизация также входит в число приоритетов HR-направления — две трети респондентов (68,8%) увеличат расходы на нее, сократят — только 9%, 21,9% компаний сохранят их на нынешнем уровне. В частности, половина респондентов намерена наращивать бюджет на ИИ-технологии, поскольку их применение может одновременно решить задачи удешевления и ускорения HR-сервиса, повышения его персонализации. Еще 35% компаний занимают выжидательную позицию — реальных примеров массового успешного внедрения ИИ-инструментов в HR пока немного. О сокращении бюджета на ИИ заявило 15% опрошенных.

Если перейти к тем, кого ищут работодатели, то фокус, по словам Юлии Семерниковой, устойчиво смещается с профпригодности к сочетанию профессиональных и «мягких» навыков, soft skills. «Сюда же относят проектное мышление, самостоятельность, эффективность, умение работать с распределенными командами, готовность к постоянному обучению»,— отмечает она. «Из hard skills будет ожидаемо востребован навык работы с ИИ, причем не только применение готовых инструментов, но и построение систем аналитики. Сохранится спрос на отраслевые узкоспециальные компетенции. Востребованные же soft skills особенно не поменяются — это адаптивность, критическое и креативное мышление, а также умение брать инициативу на себя»,— соглашается директор по персоналу сети магазинов «Музторг» Елена Гревцева.

Новые требования к сотрудникам в части взаимодействия с ИИ связаны с еще одним ожиданием от рынка труда в 2026 году, которое выделяет HR-директор RWB Кристина Спирева. «ИИ все чаще становится частью повседневной работы сотрудников: берет на себя рутину и освобождает время для сложных задач, принятия решений и развития»,— говорит она. «Да, ИИ и автоматизация меняют привычные профессии, но необходимость эмпирично общаться с людьми остается. Поэтому в госсекторе мы делаем ставку на гибридные навыки: владение цифровыми инструментами, дополненное сильными коммуникативными способностями»,— добавляет директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганкина.

Анастасия Мануйлова