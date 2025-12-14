Перинатальный центр Саратова больше не будет выписывать пациентов в непогоду

В Саратовском клиническом перинатальном центре введены изменения в порядке выписки пациентов. Решение принято в связи с ухудшением погодных условий в ряде районов области.

Поводом для корректировки правил стала ситуация, произошедшая с одной из жительниц Саратова, которая столкнулась с трудностями при возвращении домой с новорожденным из-за сильной метели. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс.

По распоряжению главного врача центра Анастасии Ребровой, выписка матерей и младенцев, проживающих в районах с неблагоприятными погодными условиями, будет откладываться до улучшения ситуации на дорогах. В период ожидания семьи будут находиться под наблюдением медицинского персонала центра

Нина Шевченко