Песков назвал себя малововлеченным в воспитание отцом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что недостаточно участвует в воспитании детей. Об этом он сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Малововлеченный [в воспитание детей отец]. Надо больше вовлекаться»,— ответил с улыбкой пресс-секретарь президента на вопрос журналиста.

У Дмитрия Пескова пятеро детей от трех браков. Его старший сын, Николай, родился в браке с Анастасией Буденной. Дочь Елизавета и сыновья Мик и Дени — от брака с Екатериной Солоцинской. С Татьяной Навкой Песков воспитывает дочь Надежду.

Замглавы администрации президента Максим Орешкин, в свою очередь, заявил о своей полной вовлеченности в семейные дела. Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что его дети выросли и самостоятельно воспитывают своих детей. Он добавил, что у него две внучки, с которыми он встречается нечасто, но испытывает положительные эмоции. «Внучки две есть, вижу редко, но вызывают огромное умиление»,— сказал он Павлу Зарубину.