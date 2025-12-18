Отели с историей

Стать гостиницей, где турист превращается в путешественника, — такую вдохновляющую цель ставят перед собой изобретательные петербургские отельеры, ведь для них история города не просто источник идей, а драгоценный материал, из которого создается новая философия гостеприимства. Вместе с экспертами из ACORN Business School редакция издания «Коммерсантъ Стиль Клуб» составила гид, в котором рассказала о двенадцати отелях, ставших частью истории Северной столицы и современной жизни города.

«Астория»

«Астория» приняла первых постояльцев в 1912 году, накануне празднования 300-летия дома Романовых. Маэстро северного модерна Федор Лидваль подарил Петербургу здание, которое с момента открытия стало «парадной гостиной» имперской столицы. На проекте архитектор сотрудничал с выпускницами первого в России Женского политехнического института: такой союз был призван создать гостиницу, которая будет отвечать всем новаторским тенденциям своего времени и станет объектом культурного наследия.

Своим именем гостиница обязана американским предпринимателям, братьям Астор, из фешенебельного нью-йоркского отеля которых были позаимствованы идеи технических новшеств: от центрального водяного отопления и пробковой звукоизоляции стен до автоматической системы пылесборки, лифтов, городского телефона и электрической световой сигнализации для вызова прислуги — к слову, ее овальные лампы можно видеть и сейчас над дверью каждого номера.

История Северной столицы и современная жизнь города в «Астории» идут рука об руку. Интерьеры украшены антикварными предметами декоративно-прикладного искусства. Мрамор, люстры, зеркала — утонченная обстановка воссоздана в ее первозданном виде. Изначальный облик гостиницы сохранил для потомков «отец российского фоторепортажа» фотограф Карл Булла, осуществивший в 1913 году ее первую профессиональную фотосъемку. Именно по его снимкам восстанавливались интерьеры и декор.

В 169 номерах и люксах «Астории» современные элементы дизайна гармонично сочетаются с классическими интерьерами и предметами антиквариата. В Президентских апартаментах представлены копии гравюр из Эрмитажа, а в номере 317 (полулюкс) оставила свою фотографию и автограф в память о визите всемирно известная балерина Диана Вишнева.

В 1932 году именно в «Астории» провели медовый месяц Михаил Булгаков и его «Маргарита», Елена Сергеевна Нюренберг. Булгаков любил «Асторию» и, бывая в Ленинграде, непременно останавливался в этой гостинице, предпочитая номера на четвертом этаже. Эта привязанность к четвертому этажу нашла свое отражение в «Мастере и Маргарите»: именно в «Астории» был обнаружен Григорий Римский, финдиректор театра «Варьете», спрятавшийся в платяном шкафу в номере 412.

Владимир Высоцкий в январе 1967 года записал в номере 201 знаменитый магнитоальбом, по стране разошедшийся под названием «Астория». В гостинице снимались сцены из известных фильмов: «Судьба резидента», «Мелодии белой ночи», «Невероятные приключения итальянцев в России».

«Перед нами редкий пример гостиницы, где историческое наследие не музеефицируется, а живет: "Астория" выступает партнером ярких культурных событий Петербурга, а исторический сторителлинг органично звучит в ее ежедневной коммуникации,— отмечает преподаватель курса "Арт-отельер" в ACORN Business School Светлана Санян.— Гостиница активно участвует в культурной жизни города, принимая у себя статусные мероприятия из мира искусства».

«Англетер»

Отель «Англетер» — адрес для Петербурга легендарный. Первый отель в этой локации появился в 1840 году и носил название «Гостиница Наполеона Бокина на Малой Морской улице, у Исаакиевской площади». Впоследствии здание было перестроено архитектором Адрианом Робеном и стало доходным домом с апартаментами, а в 1876-м здесь располагался отель Hotel Schmidt-Angleterre, позже переименованный в Hotel d’Angleterre.

«Англетер» проделал исторический путь от доходного дома до символа культурной памяти. Он слыл любимцем аристократов и художников, артистов и литераторов. В 1886 году здесь останавливался Антон Чехов, позднее несколько раз — Александр Куприн. В числе именитых постояльцев были Андрей Белый и Осип Мандельштам, который в 1920-е годы снял тут номер для встреч с возлюбленной Ольгой Ваксель. Здесь жила американская танцовщица Айседора Дункан, жена поэта Сергея Есенина, которая приехала в Петроград, чтобы открыть свою танцевальную школу. Эти истории стали неотъемлемой частью культурного нарратива Петербурга.

«Культурная биография гостиницы формирует мощный пласт смыслов, который невозможно скопировать или сконструировать искусственно,— подчеркивает руководитель курса "Арт-отельер" в ACORN Business School Светлана Санян.— Из гостевого объекта отель стал ярким и значимым элементом современной культурной инфраструктуры».

«Англетер» исторически дружит и партнерствует с Михайловским театром, а коридоры гостиницы украшают фотопринты со сценами из спектаклей и репортажами из репетиционных залов.

В лобби расположилась выставка живописи Глеба Богомолова, одного из знаковых художников ленинградского андеграунда, активного участника движения ленинградской неофициальной культуры 1970–80-х годов. На счету маэстро более 250 выставок в России и за ее пределами, а его работы представлены в коллекциях Государственного Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, музея Зиммерли в Нью-Джерси (США), в коллекции Deutsche Bank (Германия) и в других престижных собраниях. Осенью 2025 года в «Англетере» открылся ресторан-кинотеатр с селективным репертуаром, ставший еще одной точкой притяжения.

«Философия отеля звучит в унисон с актуальными трендами в сфере гостеприимства: на смену блестящей визуальной роскоши приходит роскошь осознанная, интеллектуальная. Путешественник стремится получить аутентичный опыт, с насыщенной культурной составляющей, и "Англетер" дарит ему в этом отношении одну из самых вдохновляющих возможностей»,— резюмирует Светлана Санян.

Villa du Prince

Каменный остров — редкий оазис умиротворения в Петербурге. В XIX веке он служил изысканной загородной резиденцией для аристократии, а сегодня стал символом уединения и тишины в сердце мегаполиса. Именно здесь, на набережной Малой Невки, расположена Villa du Prince («Вилла принца Ольденбургского») — камерная вилла с характером исторического дома и стилем современного бутик-отеля.

Импозантный исторический особняк, известный также как дача Долгорукова и построенный в 1831–1833 годах по проекту архитектора Смарагда Шустова, — редкий для Петербурга памятник деревянной архитектуры эпохи классицизма. Первым владельцем виллы был князь Василий Долгоруков, однако своим именем она обязана следующему хозяину — принцу Петру Георгиевичу Ольденбургскому, военному и меценату, внуку императрицы Марии Федоровны.

Вместе с супругой, Терезией Вильгельминой Нассауской, принц устраивал многочисленные великосветские балы и приемы, а сегодня в отеле возрождаются традиции гостеприимства.

В первые десятилетия в доме кипела жизнь, но со временем он надолго опустел. «Парадоксальным образом именно благодаря забвению вилла смогла сохранить свой первоначальный образ: строгую симметрию с центральной ротондой под пологим куполом, две парадные лестницы по бокам вестибюля, фасады, украшенные шестиколонными портиками, и высокие окна, придающие зданию легкость и благородную ровность пропорций»,— рассказывает академический директор ACORN Business School Светлана Бойцова.

За свою почти двухвековую историю вилла пережила пожары и наводнения, но благодаря сохранившимся чертежам и архивным планам ее удалось восстановить. Последняя реставрация вернула дому исторический облик и — отчасти — его изначальную функцию: быть местом отдыха, праздника и неспешной загородной жизни. Даже старинный винный погреб, обнаруженный в здании еще в конце XIX века, был тщательно отреставрирован и открыт для камерных дегустаций и уединенных встреч.

Элегантные номера отеля имеют вид на реку и исторический Сад принца, пейзажной планировкой которого занимались ландшафтные дизайнеры XIX века.

Утонченная аристократичная атмосфера удивительным образом сохранилась и сегодня. В каждом штрихе бережно восстановленного интерьера и каждом жесте вышколенного персонала — аристократизм, утонченность, изящество. Интерьерные решения, гастрономия во французском ресторане Gourmet, сервировка завтраков, униформа персонала и, конечно, отношение к гостю — все это демонстрирует и высокие стандарты гостеприимства, и уважение к истории легендарной виллы. «Вилла принца Ольденбургского» продолжает ее в новом времени: деликатным сервисом, атмосферой уединенности и тем ощущением почти семейной заботы, которое когда-то отличало дом Ольденбургских.

«Гельвеция»

«Петербургская сага под сенью швейцарского нейтралитета» — так поэтично характеризуют отель знатоки города. За историческим фасадом с уникальными атлантами, развернутыми в профиль, скрывается не просто гостиница, а живая история Северной столицы. В биографии особняка на улице Марата переплелись судьбы генеральской вдовы, гениальных зодчих, поэтов Серебряного века и подпольных рок-кумиров.

Построенный в 1828 году для семьи генерала Христовского, этот архитектурный памятник видел блеск и трагедии. Его стены помнят легендарные балы молодой вдовы Генриетты, в салоне которой, возможно, бывал сам Александр Пушкин. Превращение в доходный дом связало судьбу особняка с талантливым архитектором Августом Ланге, вдохновленным Швейцарией. Именно он создал тот самый уютный дворик-колодец — миниатюрную копию швейцарского городка, сохранившуюся до наших дней и ставшую сердцем отеля.

Но история состоит не только из светской хроники. В этих стенах революционеры-народовольцы планировали покушение на императора, а в советские годы кипела жизнь коммунальных квартир. Дух бунтарства и творчества не угас: в середине XX века тени завсегдатаев легендарного «Сайгона»: Бориса Гребенщикова (признан в РФ иноагентом), Юрия Шевчука, Михаила Боярского — мелькали в этих дворах, а в гостях у известных актеров бывали Иосиф Бродский и Сергей Довлатов.

Сегодня «Гельвеция» — фаворит кинозвезд и знаменитостей, герой сериалов и книжных бестселлеров. Преобразование особняка в пятизвездочный отель, в котором 85 номеров девяти различных категорий, происходило очень бережно: здесь сохранили исторические интерьеры и внешний облик здания, элементы декора и особенности планировки. Под сводами бывших конюшен, где на полу красуется мозаичная дата «1876», теперь располагается ресепшен, а парадные лестницы хранят дух благородного классицизма.

За кухню ресторанов Cafe Claret и Marius, шведскую линию отеля, ассортимент рум-сервиса, конференц-меню и деликатесы «Лавки "Гельвеции"» отвечает харизматичный и изобретательный бренд-шеф Александр Богданов. Креативный подход к развитию гастрономии воплощается в неординарных авторских сетах, атмосферных «Пикниках Гельвеции», а каждый четверг в ресторане проводятся «Ужины с Юнисом», где владелец отеля Юнис Теймурханлы собирает за столом гостей, за авторским сетом от шефа беседуя с ними о жизни и гостеприимстве.

«"Гельвеция" — это больше чем отель. Это место-посредник, где аристократический блеск империи встречается с бунтарским духом андеграунда, а швейцарская аккуратность — с петербургской таинственностью,— отмечает эксперт в сфере гостеприимства и туризма, совладелец ACORN Business School Александр Иванов.— Остановившись здесь, вы получаете ключ не просто от номера, а от живой легенды, где за каждым поворотом коридора скрывается новая глава увлекательной петербургской саги».

«Гранд Отель Европа»

Первый гранд-отель Российской империи начал принимать постояльцев в 1875 году. Его история неотделима от истории Петербурга, а в числе гостей сотни знаменитостей из мира политики, предпринимательства, искусства и спорта.

«Полтора столетия — срок, который в гостиничном бизнесе можно считать исключением,— отмечает директор ACORN Business School Ольга Вайсс.— "Гранд Отель Европа" — один из немногих объектов, где историческое наследие не просто сохраняется, но напрямую работает на экономику и туристические потоки города. Его архитектура XIX века и интерьеры в стиле модерн связывают современный Петербург с императорской Россией — то, что невозможно воспроизвести в рамках стандартного международного гостиничного продукта. Для премиального сегмента это аутентичность, которая подчеркивает ценность пребывания».

Гостеприимство отеля ценили Анна Павлова и Игорь Стравинский, Федор Достоевский и члены династии Романовых. В его стенах кутил Григорий Распутин, а Джордж Бернард Шоу — познакомился с Максимом Горьким. Для путешественника такие факты становятся частью эмоционального решения о том, где остановиться.

Сегодня в отеле 266 номеров и люксов, в интерьерах которых соединились антикварные раритеты, подлинные и восстановленные элементы оригинального декора, вдохновляющие произведения современного искусства. Гордость отеля — тематические люкс-апартаменты с видами на площадь Искусств, памятник Пушкину, петербургскую филармонию. «Фаберже», «Императорская яхта», «Стравинский», «Паваротти», «Достоевский», «Росси», «Романов», апартаменты «Мариинские», «Янтарные» и «Лидваль» — каждый из 10 исторических номеров имеет авторское дизайнерское решение.

В 2025 году открылся исторический двухкомнатный люкс, посвященный Петру Чайковскому, который неоднократно останавливался в отеле. Символично, что первым постояльцем там стал актер Евгений Миронов, исполнивший роль композитора в короткометражной ленте «Фонограф» Кирилла Серебренникова. Атмосферный номер с антикварным роялем окнами выходит на филармонию, а историческая лепнина и старинные артефакты в его благородном и утонченном интерьере органично сочетаются с современными арт-объектами, например вышитым художницей Евгенией Тут нотным станом.

Дизайн пяти люксов в стиле русского авангарда выстроен в диалоге с наследием мэтров этого направления: Малевича, Кандинского, Архипенко, Родченко и Лисицкого, именами которых названы апартаменты.

Гастрономическая легенда отеля — его воскресный бранч в ресторане «Европа» под витражными сводами в стиле модерн работы Леонтия Бенуа. Трапезу, достойную пера Франсуа Рабле и кисти мастеров натюрморта, заслуженно прозвали «праздничным столом длиною в день»: свежие морепродукты и красная икра, изысканные горячие блюда из мяса и птицы, паштеты и салаты, пироги и соленья, десерты и шоколад ручной работы.

«Гранд Отель Мойка 22»

Особняк на набережной Мойки напротив Дворцовой площади был построен в 1853 году по проекту голландского архитектора Василия фон Витта, эстета, путешественника и коллекционера, именем которого назван бар Von Witte в бельэтаже отеля. Подлинные рыцарские латы у входа, кирпичная кладка, камин, редкие книги, искусно выполненная модель парусника на барной стойке, массивные кожаные кресла и старинные книги на полках — бар выдержан в стилистике кабинета ученого мужа или библиотеки аристократического клуба.

«Адрес символичен: отель расположен на перекрестке исторических сюжетов. В двух шагах — музей-квартира Пушкина. Неподалеку разворачивалась одна из самых драматичных историй империи, связанная с Григорием Распутиным. И именно в этом пересечении — литературном, имперском, городском — рождается особая роскошь: интеллектуальная, вдумчивая, не нарочитая»,— подчеркивает академический директор ACORN Business School Светлана Бойцова.

Из окон номеров и панорамного ресторана Bellevue («Бельвью») на верхнем этаже отеля открывается живая энциклопедия архитектуры: Эрмитаж, Мойка, Певческий мост. В интерьере с такими видами могут соперничать разве что тщательно расставленные акценты: за стойкой регистрации картина одного из представителей школы Рубенса, в лобби и на втором этаже произведения английских и шведских художников, а в обстановке люксов встречаются подлинные жемчужины антиквариата разных исторических периодов: от этажерок эпохи Людовика XV и комодов в стиле буль до английских литографий конца XIX века и драгоценного собрания японского фарфора. Вполне логично, что глава службы размещения Андрей Краснов проводит по субботам экскурсии по отелю.

В унисон с обстановкой звучит и современная жизнь особняка. «Гранд Отель Мойка 22» известен как отель для любителей искусства: из года в год он выступает как партнер Дягилевского фестиваля, здесь проходят приемы, посвященные открытию важных выставок и театральных премьер.

В бельэтаже в Чайной гостиной традиционно подают чай из коллекции купцов Колокольниковых: наследие тюменских предпринимателей XIX века, прославившихся поставками китайского чая по всей России. Старинные французские стулья, зеркало работы русских мастеров имперских времен, французская ширма XVII столетия с пасторальной сценой, где дамы и кавалеры в элегантных нарядах приятно проводят время, музицируя на лоне природы, — обстановка создает настроение праздника жизни.

Cosmos Selection Saint-Petersburg Italyanskaya

Отель Cosmos Selection Saint-Petersburg Italyanskaya расположен в историческом доходном доме конца XIX века — типичном представителе петербургской городской застройки того времени. Особняк, возведенный в 1894 году, в период эклектики, сохранил основной архитектурный каркас: пропорции фасада, высокие оконные проемы и часть декоративных элементов, характерных для доходных домов.

«Реконструкция здания под гостиницу прошла без попыток создать музейную версию исторической среды,— комментирует архитектурную концепцию отеля генеральный директор ACORN Business School Ольга Вайсс.— Внутренние пространства были адаптированы под современные стандарты, однако архитектурная структура дома: лестничные клетки, конфигурации коридоров и фрагменты лепного декора — осталась узнаваемой. В результате объект работает как современный отель, но не теряет связи с историей Петербурга».

Итальянская улица относится к числу локаций, в которых осязаемо звучит культурный код Петербурга: в непосредственной близости располагаются филармония, Михайловский театр, Русский музей и площадь Искусств. Для здания, изначально предназначенного для состоятельной городской публики, такое окружение было ожидаемым. Сегодня оно формирует основной контекст отеля, на который ориентируется значительная часть гостей.

Историческая составляющая Cosmos Selection Saint-Petersburg Italyanskaya не ограничивается возрастом и архитектурной ценностью особняка, в котором находится отель. Она проявляется не в экспозиционной подаче, а в повседневных деталях: геометрии помещений, сохранившихся фрагментах старой отделки и общей атмосфере петербургского жилого дома конца позапрошлого века. Своим гостям отель предлагает опыт проживания в типичном для Северной столицы доме, адаптированном к современным требованиям комфорта. Здесь сохраняется ощущение старого Петербурга — высокого, сдержанного и респектабельного, — которое редко встречается в новых гостиничных проектах. Пульс города звучит в картинах, дизайнерских объектах и инсталляциях современных художников, вписанных в интерьерную концепцию номеров, к оформлению которых приложили руку сербский дизайнер Елена Есипович и Петр Аксенов и возглавляемый им ювелирный дом «Русская сказка».

Просторный флагманский люкс площадью 120 кв. м назван в честь итальянского зодчего Франческо Бартоломео Растрелли, одного из главных строителей Петербурга. Этот номер напоминает о таланте Растрелли, воплощенном в искусстве соединять разные архитектурные стили в рамках одного проекта.

«Для рынка гостиничных услуг этот проект представляет собой пример деликатной и тщательной работы с исторической застройкой,— подчеркивает Ольга Вайсс.— Отель демонстрирует, что адаптация объектов XIX века под современные функции возможна без утраты их городской роли и архитектурной выразительности. В условиях, когда Петербург активно обсуждает стратегии использования исторического фонда, такой формат реконструкции выглядит оптимальной рабочей моделью».

Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel

Санкт-Петербург давно живет сразу в нескольких исторических слоях, и далеко не все из них связаны с парадными фасадами и дворцовыми ансамблями. Один из наиболее характерных примеров — отель Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel, крупный объект советского модернизма 1970-х годов, который сегодня приобретает новое культурное звучание.

«Построенная в эпоху активного развития массового туризма, гостиница изначально была рассчитана на прием больших групп гостей: это объясняет и характерные для времени строгие геометрические линии, и просторные номера, и функциональную, лишенную декоративных излишеств мебель,— рассказывает генеральный директор ACORN Business School Ольга Вайсс.— Архитектура здесь не маскируется под "классику", а демонстрирует подход своего времени: она ориентирована на масштаб, удобство и технологичность».

Советский шик вновь на волне популярности: большой интерес у публики вызывает так называемый музейный номер с тщательно реконструированным интерьером, с восстановленными предметами быта конца XX века. Фотографии, бытовая техника, мебель и даже мелкие аксессуары — все здесь отсылает к эстетике жизни в позднем СССР. Такой формат позволяет не только увидеть эпоху, но и прикоснуться к ней, даже буквально примерить ее на себя: почувствовать, каким был советский сервис, каким виделся комфорт и чем тогдашний отель отличался от современных объектов гостеприимства с их стандартами.

Для туристов, историков и просто любителей аутентичных впечатлений «Прибалтийская» становится не столько местом размещения, сколько возможностью исследовать недавнее прошлое в его естественной среде. Интерес к подобным объектам закономерен: в городе, где исторические нарративы традиционно концентрируются на имперском наследии, советский пласт постепенно приобретает самостоятельную ценность как часть повседневной культуры, еще недавно воспринимавшаяся сугубо утилитарно.

«В этом контексте Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel выполняет необычную роль. Она демонстрирует, что история Петербурга не ограничивается музеями и архитектурными шедеврами: она проявляется и в планировке гостиничных коридоров, и в форме дверных ручек, и в типовой мебели эпохи позднего модернизма,— резюмирует Ольга Вайсс.— Интерес к таким деталям показывает, что город начинает рассматривать собственное наследие шире — включая периоды, которые долгое время оставались за скобками туристического взгляда».

Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg

В Петербурге, имперской столице, многие путешественники мечтают остановиться если не во дворце, то в атмосферном особняке с богатой историей. Именно такой дворец, построенный французским архитектором Огюстом Монферраном для князя Лобанова-Ростовского и его супруги Клеопатры, стал домом для отеля Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg.

Исаакиевский собор как на ладони, ансамбль Дворцовой площади в двух шагах — здесь путешественник ощущает себя в самом сердце Северной столицы. Зодчему удалось наделить особняк князя Лобанова-Ростовского неповторимым обликом и удивительным магнетизмом: царственные львы Паоло Трискорни, охраняющие вход во дворец, стали одним из символов Петербурга. Здесь не просто сохраняют историю, а умеют сделать ее частью личного опыта каждого путешественника.

Отель развивает концепцию отдыха в дворцовой стилистике. «Дворцовые» люксы на историческом этаже отеля — это 130 кв. м гедонизма с видом на Адмиралтейство и Дворцовую площадь. Люкс «Клеопатра Ильинична» создан в честь княгини Лобановой-Ростовской (урожденной Безбородко), наследницы внушительного состояния братьев Безбородко, жены князя Александра Яковлевича Лобанова-Ростовского. Из окон просторного углового люкса с балконами открывается вид на Дворцовую площадь, Адмиралтейство и Александровский сад. Первой владелице особняка Монферрана посвящен и роскошный спа-ритуал «Клеопатра», разработанный в коллаборации со швейцарским косметическим брендом Dr. Burgener.

«В аристократичной стилистике выдержана вся линейка номеров: элегантные premium-номера, просторные deluxe и номера с собственными террасами с видами на Исаакиевский собор и Адмиралтейство,— отмечает академический директор ACORN Business School Светлана Бойцова.— Роскошный Luceo SPA с бассейном под стеклянным куполом, рестораны и камерные пространства для мероприятий — все здесь нацелено на то, чтобы каждая минута пребывания ощущалась как личный ритуал наслаждения. Именно так относились к жизни первые владельцы особняка Монферрана».

Для глубокого погружения в тему в отеле есть авторская экскурсия «Высший свет Петербурга. Лобановы-Ростовские», которая доступна только при заказе через консьержей и охватывает не только сам дворец, но и его ближайшие окрестности: Исаакиевская площадь считалась сердцем аристократического Петербурга.

Гастрономическую палитру отеля ценят не только путешественники, но и петербуржцы: в азиатском ресторане Sintoho встретились традиции Сингапура, Токио и Гонконга, в Percorso правят бал вкусы Италии, в баре Xander гостей ждут авторские коктейли и живая музыка в окружении антикварных зеркал, а тематические сезонные чаепития в Чайной гостиной с десертами на невесомом позолоченном фарфоре — ритуал, достойный императорского двора.

Hotel Indigo St. Petersburg-Тchaikovskogo

Отель Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo расположен в отреставрированном особняке XIX века на улице Чайковского, в пяти минутах ходьбы от Летнего сада, набережной Невы, Михайловского замка, в окружении особняков и музеев, дипломатических миссий, парков, атмосферных книжных магазинов, арт-галерей и ресторанов. Узнаваемый фасад украшают атланты и кариатиды работы скульптора Всеволода Лишева. Атланты, к слову, необычные: они расположены спиной к улице.

В этом отеле принимают гостей под девизом «Путешествуйте как первооткрыватели» и владеют особым искусством: создают атмосферу полного погружения в исторический, архитектурный, культурный и гастрономический контекст города.

Здесь 120 номеров, дизайнерская концепция которых навеяна историей, архитектурой и искусством Петербурга. Интерьерные решения вдохновлены видами Летнего сада, музыкальным наследием Чайковского, традициями императорских театров и историей Литейного двора.

Главный творческий проект отеля — клуб идей и знаний Anima Libera. В числе лекторов известные антропологи, социологи, политологи, кинорежиссеры, мультипликаторы, фотографы, историки и общественные деятели. Отель выпускает авторские прогулки с Izi.travel, сегодня их уже более десяти. В коллаборации с проектом «Голоса» создан аудиогид «Список "Форбс" Петербурга. Секреты Литейной части».

«Сдвиг к таким форматам — это не локальная петербургская мода, а часть глобального разворота индустрии,— отмечает эксперт в сфере гостеприимства Светлана Санян.— Исследования рынка арт-отелей фиксируют устойчивый рост: эксперты индустрии прогнозируют, что мировой рынок арт-отелей к 2033 году может практически удвоиться по сравнению с 2024-м, при среднегодовом росте порядка 7–8%».

Атмосферный интерьер большого атриума, где находится ресторан Vino&Voda, украшают бумажные инсталляции голландского скульптора Питера Гентенаара, подчеркивающие объем пространства. Бестселлеры в исполнении шеф-повара Дениса Климонтова — креветки в панировке с соусом манго-мисо, томленые говяжьи щечки с полентой и жареными вешенками, утиная ножка конфи с пряной капустой, печеным яблоком и брусникой.

С летней террасы на крыше отеля открываются виды на Исаакиевский собор, храм Спаса на Крови, Петропавловскую крепость, крейсер «Аврора», Смольный собор и «Лахта Центр». Дополняют картину подзорная труба и авторская аудиоэкскурсия «Город с высокой точки», разработанная в тандеме с проектом «Голоса».

Пока мир ищет формулу «глубокой роскоши» — Meaningful Luxury, основанную на смыслах, а не на мраморе и позолоте, Петербург уже предлагает свои ответы. И Indigo — один из самых показательных кейсов того, как городская история и культурная среда превращаются в конкурентное преимущество на глобальном рынке гостеприимства.

Lotte Hotel St. Petersburg

Элегантный особняк XIX века на углу набережной Мойки и переулка Антоненко имеет богатую историю. Здесь в 1810–1811 годах находилась личная резиденция Джона Куинси Адамса — первого посла США в Российской империи, позднее ставшего шестым президентом Америки. Сын второго президента США, образованный дипломат и тонкий наблюдатель русской жизни, он принимал тут иностранных гостей и обсуждал вопросы политики, которые определяли мировую историю. В здании также располагался один из департаментов Министерства внутренних дел, где в 1829 году служил Николай Гоголь.

С 2017 года по этому адресу прописан роскошный отель Lotte Hotel St. Petersburg. Примечательно, что в число его символов вошел вороной жеребец Варвар — один из знаменитых обитателей конного манежа, во второй половине XIX века располагавшегося во внутреннем дворе особняка. Образ благородного породистого скакуна стал для отеля олицетворением силы, грации и стремления вперед.

Здание, возведенное в 1802 году, своим элегантным архитектурным обликом обязано архитекторам Николаю Ефимову и Адриану Робену, перестроившим особняк в 1849-м по указу императора Николая I. Доходный дом гармонично вписался в ансамбль Исаакиевской площади.

Дизайн 150 номеров выстроен в диалоге между классикой и нашим временем: гости могут выбрать из двух стилистических концепций интерьера — традиционной и современной с элементами азиатского дизайна. Нюансы продуманы до мелочей, а дизайн нацелен не только на визуальное, но и на тактильное восприятие: в интерьере использованы несколько видов мрамора и натурального дерева, роскошная итальянская мебель и изысканный немецкий текстиль.

В ресторане современной японской кухни MEGUmi подают говядину вагю, приготовленную и сервированную на раскаленном вулканическом камне с горы Фудзи, тартар из тунца о-торо с черной икрой, суши и сашими, а также аквариумное меню: камчатского краба, морских ежей и сезонных устриц. Под величественными сводами витражного купола ресторана The Lounge по утрам сервируют завтраки, а после полудня встречаются за чашкой кофе с авторскими десертами от шеф-кондитера Ксении Сясиной. Главной точкой притяжения в теплое время года заслуженно считается открытая панорамная L Terrasa с захватывающим видом на ансамбль Исаакиевской площади и исторический центр Петербурга.

Своеобразие бренда заключается в способности сочетать традиционное корейское гостеприимство с мировыми стандартами премиального сервиса. «Здесь не только чтут традиции, но и идут в ногу со временем, уделяя особое внимание стилю, моде, музыке, дизайну и комьюнити. Да, это отель Lotte, но с "городским" вайбом, адаптированный к местному рынку, но сохранивший "корейскую душу"»,— подчеркивает преподаватель курса «Арт-отельер» в ACORN Business School Светлана Санян.

«Дворец Трезини»

Имя Доменико Трезини для Петербурга — особенный бренд. Талантливому швейцарскому зодчему Северная столица обязана сразу несколькими архитектурными символами, от Петропавловской крепости до Александро-Невской лавры. Фамилия зодчего в названии фешенебельного отеля — больше чем знак признания заслуг мэтра: «Дворец Трезини» располагается в доме архитектора на Университетской набережной.

Особняк Трезини был заложен в 1723 году, еще при жизни Петра I, и, как и Петропавловка, стал одним из первых каменных строений города. Дворец находится в непосредственной близости от знаковых достопримечательностей: Эрмитажа, Петропавловской крепости, Кунсткамеры.

Этот отель — фаворит молодоженов: он расположен напротив Дворца бракосочетаний на Английской набережной, а каждый его номер выполнен в индивидуальном стиле — например, мавританском, готическом, флорентийском, морском. Интерьеры гостиницы достойны дворцового статуса особняка: антикварная мебель работы итальянских мастеров, лепнина XIX века, изображения узнаваемых петербургских пейзажей. Самый фешенебельный вариант — Президентские апартаменты общей площадью 270 кв. м, которые представляют собой анфиладу из пяти комнат с французским балконом и тремя ванными.

Большая часть номеров выходит окнами на Неву, откуда открывается вид на Исаакиевский собор и Благовещенский мост — первую разводную переправу Петербурга. Открыточные виды привлекают романтиков: с апреля по ноябрь гости отеля могут наслаждаться зрелищем разведения мостов над Невой прямо из окна своего номера.

В ресторане «Мария Карлотта», названном именем супруги зодчего, готовят блюда русской кухни. В числе специалитетов голубцы, томленные в печи с домашней сметаной, амурский осетр с маринованным цукини и цветной капустой, а также кролик, тушенный в горшочке с лесными грибами и картофелем. Традиционный борщ по старорусскому рецепту с мясным пирожком и гарнирами сервируют с русской водкой, а похлебку с лесными грибами и перловкой подают в ржаном хлебе.

«Отель "Дворец Трезини" — пример того, как особняк архитектурного первопроходца превращается в живой памятник эпохе Петра, при этом оставаясь актуальным продуктом на рынке пятизвездочного размещения,— отмечает эксперт в сфере гостеприимства и туризма, преподаватель курса "Гостеприимство и ART" в ACORN Business School Светлана Санян.— Этот кейс важен для города тем, что демонстрирует: наследие можно монетизировать бережно, не превращая особняк в безликий "номерной фонд" и наполняя исторические стены яркой современной жизнью».