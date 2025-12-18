«Особняк с прошлым»

Как превратить историю в конкурентное преимущество отеля.

Санкт-Петербург, в отличие от большинства российских городов, практически не нуждается в искусственном «сторителлинге»: он и есть история, упакованная в гранит, лепнину и фасады XVIII–XIX веков. В последние годы именно это качество начинает приносить городу новые экономические дивиденды — через рынок исторических и «наследственных» отелей, которые становятся одним из наиболее устойчивых и высокомаржинальных сегментов гостиничного бизнеса.

Генеральный директор ACORN Business School Ольга Вайсс рассказала изданию «Коммерсантъ Стиль Клуб» о том, как историческое наследие становится инвестиционной стратегией, а старинный отель превращается не в «музей с кроватью», а в культурно-деловой центр нового типа.

Рост интереса к историческим отелям в Петербурге объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, изменением модели потребления туристами: стандартное размещение в 4–5* все чаще уступает место «уникальному опыту», в центре которого не бренд, а здание, биография и атмосфера. Во-вторых, возрастающим вниманием инвесторов к реставрации и адаптации объектов культурного наследия, что превращает «балласт» городской архитектуры в премиальный продукт.

Отели как часть городской мифологии

История петербургского гостиничного бизнеса богата примерами, когда отель становился не просто местом проживания, а социальным и культурным явлением.

Например, «Астория», открытая в 1912 году, закрепилась в статусе одного из главных светских отелей города: здесь останавливались главы государств, артисты, писатели и дипломаты. Отель пережил революцию, блокаду и многократные смены эпох, сохранив свое ключевое предназначение — быть «парадной приемной» Петербурга.

Не менее знаковую роль сыграл «Гранд Отель Европа» — один из старейших отелей в России, чье имя давно стало частью туристического бренда города. Именно такие объекты формируют у потенциального гостя ощущение «подлинности места», за которое он готов платить отдельно.

Примером более современной работы с наследием стал отель Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg. Бывший дворец на Адмиралтейском проспекте был не «стилизован», а именно восстановлен и адаптирован под современные стандарты люксового сервиса. Этот проект во многом стал эталоном того, как наследие может быть интегрировано в международный гостиничный продукт.

Наряду с «гранд-форматом» растет и ниша малых исторических отелей: в особняках, доходных домах, квартирах с биографией. Это камерные проекты, где продается прежде всего не номер, а история пространства.

Наследие как инвестиционная стратегия

Традиционно исторические здания рассматривались инвесторами как сложные, затратные и рискованные активы. Однако ситуация заметно меняется. Реставрация при правильной концепции и поддержке со стороны города становится способом войти в премиальный сегмент с уникальным продуктом, который фактически невозможно воспроизвести с нуля.

На Петербургском экономическом форуме 2025 года вопрос адаптивного использования памятников архитектуры, включая приспособление под бутик-отели, был отдельно обозначен в ряде соглашений.

Фактически речь идет о мягкой приватизации культурного наследия в обмен на его сохранение. Успешные примеры показывают, что формат исторического отеля позволяет увеличивать средний чек без гонки за массовостью, привлекать более платежеспособную аудиторию, а также работать на круглогодичную загрузку за счет событий и программ.

«Жить в истории»: гармония формы и содержания

Рост интереса к историческим отелям именно сегодня — не ностальгия, а точка пересечения нескольких трендов. Свою роль сыграла усталость от однотипного люкса. Глобальные сети стандартизировали опыт проживания до степени стерильности.

С другой стороны, возрастает запрос на идентичность. И туристы, и бизнес все чаще выбирают «место с историей», а не «место с логотипом». Наиболее востребованными становятся персональные культурные маршруты, интеграция искусства в отельную инфраструктуру, а также гастрономические концепции, связанные с историей места и эпохи, и мягкий luxury wellness без конфликтов с интерьером здания. Практикуют отели и деловые форматы «с историей»: переговоры, конференции и приемы в залах с архитектурной ценностью.

Города конкурируют за туристов, и самобытное наследие становится значимым рычагом в борьбе за состоятельную аудиторию. Имеет значение и инвестиционный прагматизм. Исторические здания в хороших локациях — редкий, а значит, дорогой и устойчивый актив.

Перспективы, возможности и риски

На горизонте ближайших пяти лет исторические и бутик-отели Петербурга ожидает переход из категории «эстетически интересной опции» в устойчивый, самостоятельный сегмент рынка размещения с собственной логикой ценообразования и инвестиционной привлекательностью.

Количество классических сетевых отелей 4–5* в городе останется ограниченным, тогда как именно исторический фонд будет прирастать новыми объектами за счет реконверсии особняков, доходных домов и зданий с административным прошлым.

По консервативной оценке, к 2030 году в городе, преимущественно в Центральном, Адмиралтейском и Петроградском районах, могут появиться от 15 до 25 новых бутик- и исторических отелей с номерным фондом 15–80 комнат. Это не приведет к перегреву рынка: спрос станет более узким, но стабильно платежеспособным.

Исторические отели станут чувствовать себя увереннее на фоне обычных 4* даже при общей турбулентности. Ожидается, что средний ADR этого сегмента будет обгонять рынок на 20–35% и сформируется устойчивая категория heritage premium: гость платит не за метры, а за историю и локацию.

Сегодня многие бутик-отели управляются интуитивно: скорее как «красивый проект», чем как выстроенный бизнес. Грядут перемены: в течение пяти лет появится больше профессиональных управляющих компаний, специализирующихся именно на исторических объектах. Вырастет число гибридных форматов «отель + культурное пространство + клуб», а также партнерств с музеями, университетами, театрами и образовательными институциями.

Исторический отель станет не просто местом размещения, а культурно-экономической платформой, работающей 365 дней в году.

Инвестиционный профиль: нишевой актив нового класса

Исторические отели в Петербурге в ближайшие годы окончательно оформятся как отдельный подкласс недвижимости со сложным и затратным входом, средним или долгим сроком окупаемости и высокой ликвидностью на горизонте 7–12 лет. Моральная и культурная составляющая таких объектов будет равна финансовой.

Фактически речь о новом типе объекта: гибрида между гостиницей, клубом, музеем и культурным институтом. В числе вызовов — сложность согласований при работе с объектами наследия, рост стоимости реставрации, нехватка реставрационных специалистов, а также некачественная «псевдоисторическая» стилизация, которая может дискредитировать сегмент. Но в целом это управляемые риски, которые, напротив, усиливают ценность грамотно реализованных проектов.