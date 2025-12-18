Застолья в «Огородниках»

В гастрономических маршрутах новогодних праздников ресторан «Огородники» заслуженно на почетном месте: в его меню уверенно прописались любимые новогодние мотивы, причем живут они здесь круглый год. Винегрет, студень, соленые грузди, два вида оливье — с колбасой и с копченой форелью, а также классика советского гастрономического люкса: бутерброды с красной икрой, сервелатом и лососем шеф-посола. Ностальгический акцент — ассорти бабушкиных солений, роскошный штрих — фаршированная стерлядь, идея для мальчишника — лопатка ягненка с запеченными овощами.

«Огородников» открыл на Институтском проспекте, в отреставрированной усадьбе инженера М. И. Данилевского 1911 года, ресторатор Марк Лапин, соединив в этом проекте обаяние загородной жизни: застолья с огуречным хрустом, чай с травами, домашние варенья и соленья — и тепло общения, которое рождается только когда мы в «своей» тарелке.

Шеф Константин Колосов и его команда собрали в меню классику русской кулинарии и рецепты, привезенные из многочисленных гастропутешествий по стране: сугудай из муксуна, мурманскую камбалу и форель, амурские и сибирские пельмени, керченских рапанов, старорусские щи, карельскую уху.

Интерьер отсылает к эстетике старой русской усадьбы: изразцовая печь в одном из залов, много дерева и винтажа, легкий дневной свет, ящики с зеленью, вышитые скатерти и кастомная посуда с деревенским орнаментом.

Барная карта обещает «лучшее, что случилось с отечественным виноделием за последние пять лет»: вино из Краснодарского края и Крыма, авторские настойки и дистилляты собственного приготовления, лимонады из детства от дюшеса до буратино и ситро, а также сезонные чаи из трав Алтая и Кавказа.

Галина Столярова