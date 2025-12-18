Братское Рождество в Bourgeois Bohemians

Рождественский сет в ресторане Bourgeois Bohemians получился нарядным, праздничным и очень уютным. Новогодние вкусы братья Гребенщиковы интерпретируют через традиционные сюжеты в новом прочтении. Авторская трактовка любимых с детства праздничных блюд в исполнении Артема и Алексея несет и новые открытия, и узнаваемый новогодний колорит.

Стартует сет с дуэта закусок: креветок с цитрусами и эстрагоном и краба с яблоком и сливочным луком. В качестве первого основного блюда подают винегрет с лососем конфи и воздушным сыром, а затем следует салат с копченым угрем и мороженым из кукурузы. Продолжает сет кальмар под маринадом с икрой лосося, вслед за которым на стол прибывает холодец из бычка с муссом из фуа-гра и винной редукцией. Апогей новогодней темы — утка с сухофруктами, восстановленными в вермуте, сельдереем и фейхоа. Освежит рецепторы предесерт — мандарин с лемонграссом и манго.

Основным десертом станет вишня со специями и шоколадом, а завершат сет конфеты ручной работы. Сомелье ресторана Валерий Цирдава разработал для сета винное сопровождение.

Полина Корнилова