Новая эра Charlie

Ресторан Charlie на канале Грибоедова входит в Новый год обновленным: изменился, став более элегантным и тонким, интерьер, стиль, кухня. За первое десятилетие своей истории этот проект возвел завтраки в ранг праздничного ритуала. В новую для себя эру он вступает более взрослым, утонченным, изящным. Создатели Charlie — Юрий и Ирина Манчук — делают ставку на вечернюю атмосферу и выверенную селекцию вин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: CHARLIE Фото: CHARLIE

Новое меню, в первую очередь, отражает видение и опыт Юрия, как шефа, и его умение тонко и выразительно играть с контрастами. В основе концепции — классика, а продукт — главный герой. У команды ресторана уже есть опыт работы с фермерами из Ленобласти: сыры из Луги, сливочное масло, морковь и спаржа из Гатчины. Теперь здесь подают галантин из бычьих хвостов, костный мозг с креветками или чизкейк из сыра сулугуни с пармой и пекорино романо на закуску. На горячее рекомендуют брать филе судака с велюте и зеленым горошком, баклажан с мясным соусом и пекорино в стиле лазаньи, поркетту из кролика или говяжий язык. На десерт угощают оригинальным прочтением тирамису: его сервируют в виде конфет с воздушным кремом.

Обновленный интерьер Charlie стал утонченнее и визуально насыщеннее, сохранив теплый, гостеприимный дух, знакомый гостям с момента открытия. Пространство объединяет французскую легкость и нескучную классику. Свежая версия культовых розовых фламинго Charlie в первом зале — картина сибирской художницы Саши Савиной, созданная для ресторана на заказ. В уборной — репродукция картины The Depths of the Forest художника Giuseppe Camino. Зеркальные стены отражают фреску со всех сторон, что создает иллюзию леса.

Полина Корнилова