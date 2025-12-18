«Лодочная станция»: гастрономический дзен у воды

На Петровской косе, на месте бывшего поселения шведских рыбаков и лодочной станции, открылся панорамный ресторан на воде. На берегу Малой Невки обустроили оазис гастрономического дзена. Ресторатор Наталья Цыпленко открыла здесь новое заведение, задуманное как пространство, где лето не кончается, а Италия, Испания, Португалия и Греция встречаются не только на тарелке, но и в атмосфере, транслируя жизнерадостное, оптимистичное, «средиземноморское» состояние души. «Это дом у воды, где тебе вкусно, спокойно и счастливо. Здесь закаты становятся ритуалом: солнце опускается в воду, наполняя зал золотом и покоем»,— комментирует концепцию ресторана шеф-повар Роман Грачев.

Карьера Романа в гастрономии связана прежде всего с московским рестораном EVA и такими петербургскими проектами, как MAD Asian BBQ, «Сад», Vox и КИDO. В новом проекте шеф возвращается к средиземноморским вкусам, которые в 2021 году принесли ему признание гида Michelin. В меню «Лодочной станции» несколько видов домашнего хлеба и выпечки от тартина и солодового хлеба до энсаймады и флан-де-паризьен, пицца из дровяной печи, средиземноморские специалитеты: вителло тоннато, греческий салат, ризотто, лазанья и ньокки. На просторной открытой кухне готовят домашнюю пасту с боттаргой, костным мозгом, белыми грибами и черным трюфелем, блюда из мяса, а также большие блюда на компанию: паэлью, целого осьминога на гриле, барашка на вертеле.

Коктейльная карта от Руслана Крейга развивает средиземноморские сюжеты: море, солнце, специи, цитрусовые и цветы. За винотеку отвечает шеф-сомелье Михаил Карнаушенко. В ближайших планах команды завтраки и «рыбные четверги».

В самом ресторане 70 посадочных мест и еще 90 на открытой террасе. Интерьерную концепцию создали дизайнеры eshe.studio, вдохновившись домами тосканского юга: мягкий теплый свет, много воздуха, сквозной вид на воду. Плетеный ротанг, дубовый камин, деревянные потолки, сицилийская керамика и плиточные ковры создают ощущение уютного дома с историей и радушными хозяевами, в который хочется возвращаться вновь и вновь.

Галина Столярова