Укрощение Огненного коня

Шеф-повар ресторана Mr. Bo Дмитрий Богачев создал рождественский авторский сет, в котором взялся приручить Огненную Лошадь — символ предстоящего года по восточному календарю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: MR. BO Фото: MR. BO

В прогнозах на предстоящий год единство демонстрируют астрологи, дизайнеры и шеф-повара: Огненная Лошадь обещает принести с собой неистовый жизненный темп, азарт, пыл и вдохновение. Угодить строптивому жеребцу непросто, но Дмитрий Богачев решился на эту попытку, а мотивы шефу подсказали прогулки с собственным конем по кличке Эксклюзив Гранд.

Изучая привычки, повадки, характер и вкусы своего могучего друга, Дмитрий искал способы потрафить любимцу, приручая его в том числе через вкусовые рецепторы. Воскликнуть «Эврика!» шефу помог счастливый случай в виде внезапно вспорхнувшей стаи уток. «Та прогулка закончилась комичным испугом коня и моим озарением — конечно же, утка в яблоках!»— вспоминает, улыбаясь, Дмитрий Богачев.

Открывается рождественский сет димсамом с гребешком, крабом и черной икрой — сложная многослойная композиция завернута в тончайшее тесто. Далее наступает черед главного блюда — утки с яблоками, вяленными в лайме, и копченой свеклой. Финальный аккорд — трубочка из тыквы, еще одного гастрономического фаворита символа года. В основе десерта тыквенный бисквит и белый крем, которые дополнены начинкой с добавлением цитрусового ликера трипл-сек и освежающим сорбетом из тыквы.

Галина Столярова