Впечатления в бокале

Бар Xander Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg представил коктейльную карту The Book of Memories («Книга воспоминаний»), в которой приглашает обратиться к самым теплым моментам памяти.

«Воспоминания есть у каждого из нас, и идея коллекции состоит в том, чтобы у гостя в сердце всколыхнулись события, которые когда-то порадовали, согрели его. Мы сознательно не стали привязываться к конкретному жизненному периоду: нам хотелось поговорить о тех приятных событиях, которые точно есть у любого из нас»,— комментирует концепцию новой карты шеф-бартендер бара Xander Александр Половнев.

В коллекции ностальгических воспоминаний варежки, которые никто не хотел надевать, но всех заставляли, и одна из них обязательно терялась; море — свободолюбивое, неистовое, — о котором все мечтают в детстве, навсегда запоминая свою первую поездку; дружба, рождающаяся в спорах и испытаниях, которые преодолеваются вместе; загадка — из любимых детских книг про поиски сокровищ и шкатулки с сюрпризами.

Символично, что первой в коллекции появилась именно «Загадка»: контраст малины и корицы, тонкая апельсиновая горчинка, кокос, пряный ром, манящий и таинственный рубиновый оттенок и, конечно, эффектная подача в виде обтянутого кожей ларца с подсветкой. Двенадцать историй из «Книги воспоминаний» сложились в ассоциативное путешествие в мир самых счастливых, беззаботных и радостных моментов. Этот маршрут предвещает сюрпризы, но такие, которые обычно бывают только приятными.

Светлана Куликова