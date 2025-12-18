Курорт «Игора»: снежные приключения

Парад Щелкунчиков на балетных сценах заснеженного города, чинные чаепития в пятизвездочных отелях под сенью статной нарядной ели, нарядные катки в исторических парках — как сыграть на контрасте с классикой и создать новые зимние бренды Петербурга? У всесезонного курорта «Игора» есть ответ: новые впечатления, которые звучат с северным городом в унисон, рождаются всего в часе езды от центра мегаполиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: «ИГОРА» Фото: «ИГОРА» Фото: «ИГОРА» Фото: «ИГОРА» Фото: «ИГОРА» Фото: «ИГОРА» Фото: «ИГОРА» Фото: «ИГОРА» Фото: «ИГОРА» Фото: «ИГОРА» Фото: «ИГОРА» Следующая фотография 1 / 11 Фото: «ИГОРА» Фото: «ИГОРА» Фото: «ИГОРА» Фото: «ИГОРА» Фото: «ИГОРА» Фото: «ИГОРА» Фото: «ИГОРА» Фото: «ИГОРА» Фото: «ИГОРА» Фото: «ИГОРА» Фото: «ИГОРА»

Снежные приключения — это контрасты, которые разогревают тело и согревают душу: морозный прозрачный воздух и потрескивание поленьев в камине; безупречный рисунок свежего горнолыжного вельвета и дразнящий пряный аромат глинтвейна; снежные брызги, которые летят в лицо, когда вы стремительно стартуете со склона навстречу неизведанному, и безмятежное уютное тепло сауны, надежно укрытой в сосновом лесу.

Зима без границ

У зимы в северных широтах много эмоций, вкусов и красок, из которых складывается калейдоскоп новогоднего путешествия. Всесезонный курорт «Игора» расположен всего в часе езды от Петербурга и, вопреки всем нюансам географического положения Северной Венеции, уверенно претендует на статус Снежного королевства. Зимняя мозаика многолика: десять подготовленных горнолыжных трасс с системой искусственного снега, трасса для тюбинга, самый длинный троллей в регионе — зиплайн — и детская горнолыжная школа.

Самые длинные трассы в Ленобласти, покрытые пушистым снегом, ждут и новичков, и опытных лыжников. Кататься можно самостоятельно или с инструктором. О снаряжении переживать не стоит: его можно взять напрокат прямо на курорте. Для любителей острых ощущений — 850 метров зиплайна над заснеженными елями на скорости до 50 км/ч. Кстати, эти головокружительные виды на природу Карельского перешейка доступны только с зиплайна.

Лыжный сезон на курорте продолжается до самой весны: даже если зима выдалась малоснежной, трассы оснащены системой искусственного оснежения. Вечером на склонах царит романтика: зажигаются гирлянды и подсветка — кататься можно до позднего вечера.

Легко спускаться по склону, улыбаясь утреннему солнцу, наслаждаясь скоростью и ощущением полета, — самый приятный способ подружиться с зимой! Здесь можно кататься не только на лыжах и сноуборде, но и на коньках. Ледовый дворец открыт круглый год: и вот вам идея для нетривиального свидания. В спортивном комплексе есть школы фигурного катания и хоккея, площадка для керлинга, а еще боулинг, бильярд и развлекательная зона с игровыми автоматами.

Занятия спортом всегда приятно совмещать со спа-процедурами! В арсенале обновленного спа-комплекса с панорамным бассейном процедуры от тайского и балийского массажа до аюрведы и криосауны, гидромассажа и инфракрасной капсулы с душем Виши и Шарко.

Термальный комплекс состоит из хаммама, финской сауны и купелей с контрастной водой. Те, кто любит погорячее, знают дорогу в банный домик с русской парной, купелью под открытым небом и банными качелями. Гедонисты и знатоки жанра пользуются услугами пармейстера. Маэстро банного искусства мастерски владеет техниками парения и искусно управляет целительной силой пара. Путешественники, готовые погрузиться в тему, не спеша выбирают из четырех видов парения разной интенсивности и уделяют внимание вариантам веников, ароматерапии и обертываний.

Вкус зимних праздников

Зимний лес, уют, еда и яркие эмоции — Новый год станет началом очередной жизненной главы, полной впечатлений и тепла.

В ресторане «Фаворит», расположенном на автодроме «Игора Драйв» в пяти минутах от курорта, любят собираться любители автоспорта. Интерьер и меню отражают динамику гоночного трека, а команда дважды побеждала в кубке губернатора Ленинградской области и дважды становилась призером кубка губернатора Санкт-Петербурга. В фокусе внимания шеф-повара Сергея Карпова локальные продукты Севера: лесные грибы, рыба и фермерские ингредиенты. Свекольный хумус подают с крабом, дополняя слайсами фенхеля. В тартаре из мраморной говядины из специй оставляют только соль, перец и оливковое масло, чтобы сохранить насыщенный вкус мраморного мяса, которое гармонично сочетается с пикантным ароматом выдержанного пекорино романо. Камбалу сопровождают кремом из печеного картофеля и карамелизированным луком.

Из обновленного ресторана «Панорама» в Ледовом дворце курорта открывается вид на сосновый лес и арену, где проходят тренировки хоккейных команд. В основе нового меню творческое переосмысление кулинарных традиций средиземноморского побережья. Рекомендации от бренд-шефа Егора Никонова — это римская пицца на тонком хрустящем тесте, вителло тоннато, пряный суп эстофадо с говяжьей щекой и паста каламарата с морепродуктами.

Ресторан «Ле Шале» — одно из тех мест на курорте, куда приходят за атмосферой особенных событий. Здесь создают утонченные гастрономические композиции: утка с фисташкой и апельсиновым конфи, тигровые креветки с томатами, спаржей и базиликовым айоли, гравлакс из лосося с миндальными оладьями и пончики бенье с креветкой и красной икрой и, конечно, фирменный беф-бургиньон — интерпретация говядины по-бургундски, исполненная с особой деликатностью.

«Гранд-кафе» с атмосферой альпийского шале, панорамными окнами и открытой террасой расположен на втором этаже двухэтажного комплекса. Здесь правит бал интернациональная гастрономическая классика, а в «Inkerman Скай-баре» и ски-баре, расположенных вверху и внизу склонов, можно согреться горячими напитками и перекусить во время катания.

В гостях у сказки

Новогоднюю пору не зря называют сезоном чудес: в это время даже самые завзятые скептики разрешают себе мечтать — и не только мечтать, но и творить чудеса своими руками, воплощая в жизнь заветные желания своих близких.

Первая ночь года становится камертоном, который создает его настроение.

Настроение курорта «Игора» — атмосфера зимней сказки. Романтика северного леса: загадочные вековые сосны, похрустывает под ногами снег, прозрачный воздух пропитан ароматом хвои. Из окна уютного номера с террасой вы любуетесь заснеженной панорамой и загадываете новогодние желания. «Щелкунчик» здесь тоже будет особенным: «Игора» интерпретирует любимый петербургский праздничный сюжет в духе стимпанка.

Главное событие ночи — авторское шоу «Щелкунчик. Сердце чудес» развернется на громадной ледовой арене: оригинальные балетные и вокальные номера, уникальные костюмы — и симфонический оркестр. Флейты, скрипки, виолончели, тромбоны, гобои, валторны, фаготы — каждый инструмент станет полноценным героем истории о бесстрашном Щелкунчике. Живой звук от кавер-бенда добавит огня, и, едва пробьют куранты, небеса раскрасит россыпь огней праздничного фейерверка.

В гастрономической палитре вечера оливье с красной икрой, кулебякой с томленым кроликом и фермерским сыром, лососем с соте из зеленых овощей, томленой говяжьей грудинкой с гратеном.

Энергия дикой природы наполняет вас с первым глотком свежего зимнего воздуха. Скромное обаяние зимы под Петербургом раскрывается все глубже с каждым мгновением, покоряя вас уверенно, стремительно — и, скорее всего, навсегда. Идеально белый снег, аромат хвои и умиротворяющая панорама северного леса встречают сразу за порогом. Прямо в окна заглядывают сосны, демонстрируя нам несгибаемую осанку, достойную лучших танцовщиков главной балетной труппы страны, и мы незаметно для себя впитываем до последней капли их фирменный философский настрой, которому не страшны самые суровые северные ветра.

«Все больше туристов предпочитают "путешествие ручной сборки", составляя из поездок личную коллекцию впечатлений,— отмечает генеральный директор ACORN Business School Ольга Вайсс.— На пике популярности индивидуальные маршруты, авторские экскурсии, мини-экспедиции для членов одной семьи. Выигрывают те, кто может подарить путешественнику опыт первооткрывателя, неожиданные впечатления, сюрпризы».

Отдохнуть можно в отеле в самом сердце курорта, двухэтажных апартаментах у подножия горнолыжных склонов, уединенном среди сосен отеле «Игора. Времена года» или в просторных коттеджах с каминами. Первое утро года начнется элегантно, с бранча с игристым, а развитие сценария зависит от настроения: джазовые концерты в ресторанах или адреналиновый драйв на горнолыжных склонах, созерцательный дзен или активные детские игры в компании сказочных героев — мечты сбываются.

Галина Столярова