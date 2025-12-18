Как альтернативные маршруты и зеленый кофе формируют новую экономическую реальность между двумя странами.

Лаос, сбор кофе на плантации Фото: ATLANTIC INTERNATIONAL GROUP SOLE CO
Фувонг Суявонг, руководитель компании Atlantic International Group Sole Co., Ltd Фото: ATLANTIC INTERNATIONAL GROUP SOLE CO
Кофейные плантации в Лаосе Фото: ATLANTIC INTERNATIONAL GROUP SOLE CO
Зеленый кофе с плато Болавен Фото: ATLANTIC INTERNATIONAL GROUP SOLE CO
Сотрудники компании Atlantic International Group Sole Co., Ltd Фото: ATLANTIC INTERNATIONAL GROUP SOLE CO

В условиях глобальных изменений и перестройки цепочек поставок Россия активно развивает экономические связи со странами АСЕАН. Особый успех демонстрирует партнерство с Лаосом: двусторонний товарооборот поднялся на 66% в 2024 году и продолжил рост на 20% в первые месяцы 2025-го. Этот прорыв стал возможен благодаря созданию надежных альтернативных логистических маршрутов, открывающих новые стратегические перспективы для сотрудничества в евразийском пространстве.

Нестандартная логистика как фундамент новых отношений

Для Лаоса, не имеющего выхода к морю, исторической проблемой была зависимость от транзита через соседние страны. «Главный вызов заключался в преодолении логистической изоляции и создании прямых контролируемых коридоров для выхода нашей продукции на крупные рынки, включая российский»,— отмечает руководитель компании Atlantic International Group Sole Co. Ltd Фувонг Суявонг. Ответом стало создание двух ключевых маршрутов: железнодорожного Вьентьян — Чунцин — Москва для прямых и быстрых поставок и комбинированного «авто + ж/д» с доставкой до логистического хаба в Чунцине.

Российская компания Trans Freight, разработавшая эти решения, получила официальное признание на встрече президентов двух стран 31 июля 2025 года. «Эти сухопутные коридоры стали дорогой доверия, позволяющей России гибко выходить на рынки АСЕАН»,— комментирует управляющий партнер компании Месроп Мкртчян.

Зеленый кофе с плато Болавен: успех логистических инноваций

Практическим подтверждением эффективности новых маршрутов стал импорт зеленого кофе с плато Болавен. Органический продукт, выращиваемый на вулканических почвах, без химикатов и с ручным сбором, обладает уникальными вкусовыми характеристиками.

На сезон 2025/2026 с крупными российскими производителями заключены контракты на поставку 400 тонн зеленого кофе. «Мы планируем ежемесячные отправки прямым железнодорожным сообщением,— отмечает Месроп Мкртчян.— Для срочных поставок возможна отправка автотранспортом до станции в Китае с последующей железнодорожной перевозкой в любой регион России».

Качество лаосского кофе уже оценили ведущие российские обжарщики и ритейлеры. Высокий спрос и отличные отзывы позволяют ставить амбициозную цель: утроение объемов поставок в течение ближайшего года. Этот кейс — не просто коммерческая история, а модель того, как логистические инновации открывают доступ к уникальным продуктам и диверсифицируют импорт.

Стратегическое партнерство и государственная поддержка

Помимо кофейного проекта, новые маршруты решают стратегические задачи. Ведутся переговоры о создании логистических хабов в Лаосе (вблизи Вьентьяна) и Чунцине для консолидации и перевалки грузов. Особое внимание уделяется встречному экспорту российских товаров.

«Мы активно продвигаем поставки российских удобрений и сапропеля — органического решения для повышения продуктивности сельхозземель,— говорит Месроп Мкртчян.— Это помогает лаосским фермерам сохранить органическое земледелие, избегая химизации, и способствует устойчивому развитию аграрного сектора Лаоса».

Развитие логистических коридоров осуществляется при активной поддержке Министерства транспорта и Министерства сельского хозяйства РФ, а также правительства Лаоса. На официальных переговорах был подписан ряд ключевых документов, включая дорожную карту развития инфраструктуры, проекты в энергетике, агробизнесе и образовании.

Геоэкономический эффект: окно в АСЕАН и новые горизонты

Значение новых маршрутов выходит далеко за рамки двусторонней торговли. Они формируют суверенный, устойчивый коридор для трансграничной торговли России со всем блоком АСЕАН. Сокращаются сроки транзита, создается потенциал для подключения других стран Юго-Восточной Азии и формируется «единый пояс поставок» с минимальной зависимостью от мировой конъюнктуры.

Благодаря логистическому прорыву стимулируется развитие сопутствующих отраслей: туристического и образовательного обмена, запуска совместных научно-исследовательских программ. Растущий интерес к культуре кофе и природе Лаоса делает его новым направлением для российских туристов и специалистов.

Взгляд в будущее: системная инфраструктура для долгосрочного роста

Успешный старт проекта позволяет масштабировать успех. В числе приоритетных задач Trans Freight — увеличение грузопотока и расширение товарной номенклатуры (от агропродукции до технологичных товаров), а также создание полного цикла от закупки сырья до продажи готовой продукции в странах АСЕАН. Кроме того, планируется развивать сеть сервисных узлов вдоль маршрута с функциями хранения, переработки и мультиканального экспорта.

«Построенные маршруты — это задел на десятилетия, позволяющий России не просто адаптироваться к внешним вызовам, но и создать автономную систему межконтинентальных поставок,— комментирует стратегию проекта Месроп Мкртчян.— Это коренной сдвиг в системе экспорта и импорта, доказывающий, что в XXI веке можно создавать эффективные, устойчивые и технологичные коридоры, независимые от внешних барьеров».

Новые маршруты — фундамент расширения торговых контактов

Создание независимых от третьих стран маршрутов дает России и Лаосу стратегическую автономию. Страны настроены на стабильное долгосрочное сотрудничество. Речь идет не о разовых сделках, а о системе экономического взаимодействия, защищенной от внешней конъюнктуры.

Через развитие современных, эффективных логистических маршрутов создается реальная основа для расширения торговых связей России не только с Лаосом, но и со всем регионом АСЕАН. «Логистика в концепции Trans Freight выходит далеко за пределы функционала по доставке грузов. Речь идет о строительстве мостов между экономиками городов и стран, которое открывает России путь на новые рынки и обеспечивает надежность внешней торговли на долгие годы вперед»,— резюмирует Месроп Мкртчян.

Воодушевлены перспективами и в Лаосе. «Геоэкономическое влияние страны растет, она превращается из периферийного игрока в активного участника региональной торговли, что укрепляет наши позиции в АСЕАН и в диалоге с крупными державами,— подчеркивает Фувонг Суявонг.— Наше партнерство с Trans Freight вышло далеко за рамки логистического сервиса. Мы совместно создаем новую экономическую реальность для наших стран».

Логистика стала мостом между экономиками, открывающим новые возможности для бизнеса и укрепляющим стратегическое партнерство между Россией и Лаосом. Успешная реализация проекта демонстрирует, как современные транспортные решения могут преобразовать традиционные торговые связи и создать основу для устойчивого экономического развития обоих государств.

Галина Столярова