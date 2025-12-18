«Лидеру нужна команда, а не свита»

Директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов — о том, на каких принципах строится команда мечты, что такое правила открытой ладони и чем полезна игра в одной команде с конкурентами.

Александр, есть ли у вас любимая команда — скажем, спортивная, некий актерский состав или коллектив в классическом представлении?

Для меня команда — это живой организм, который обязательно должен куда-то двигаться. Она не может быть статичной, ей необходим постоянный диалог с внешним миром: с партнерами, клиентами, другими командами. В связи с вашим вопросом я вспоминаю не «Зенит» или «Спартак», не Chicago Bulls, за которую в детстве болел, а нашу дворовую хоккейную команду. Я жил в Якутии, и мы часто во дворе играли в хоккей. Признаться, это была очень своеобразная игра, потому что зимой там очень низкие температуры. Мы играли где-то до минус 45°С, в основном в валенках, и это был хоккей с мячом, потому что в такой мороз никакая маска не выдерживала, никакие ботинки и никакая шайба. Мячик замерзал напрочь! Команда наша тоже была необычной, без фиксированного состава: определенные три человека с одной стороны против троицы с другой. Мы были единой командой.

Как вы взаимодействовали?

Играли друг с другом по очереди, составы спонтанно смешивались и менялись: кто-то приходил, присоединялся, кого-то звали домой, кто-то уставал и так далее. Все мы были частью одной большой команды, большим единым сообществом. Помню, как приходил домой и хвалился папе, что этот раунд сыграл со счетом 8:3, что-то выиграл, или рассказывал, немножко стесняясь, что проиграл, но смысл был не в этом, а в самой игре, в удовольствии от общения с ребятами, хотя внутри этой общей дворовой команды мы могли и соперничать. И вот это чувство товарищества, ощущение себя частью большого единого организма, очень близко компании «Ростелеком»: являясь системно значимой организацией для нашей страны, к конкурентам по технологичному развитию, движению, которое мы, как флагман, возглавляем, развивая экономику государства, внедряя различные цифровые сервисы, мы относимся очень спокойно.

Играете с ними в одной команде?

Конечно! Мы и есть одна большая отраслевая команда. Где твои, казалось бы, соперники тебя дополняют. Потому что мы как большая компания не во все, как говорится, тихие гавани можем пробраться: есть небольшие, более маневренные, организации, операторы связи либо ИТ-компании, с которыми мы взаимодействуем. Они нам помогают быть более гибкими, и мы вместе двигаемся вперед, отвечая на вызовы, которые сегодня ставятся перед нашим государством. Ни одна компания сама по себе с этим не справится: мы можем развивать государство, а по большому счету — нашу планету, только во взаимодействии друг с другом.

По каким законам строится успешная команда, команда мечты?

Есть много отличных фильмов на эту тему: «Достучаться до небес», «Один плюс один» и другие, — когда людей в силу разных обстоятельств сталкивает жизнь и они становятся командой, причем добиваясь вместе невероятных успехов. Да что там фильмы! В Калининграде живет Роман Аранин — человек, который полностью парализован, у которого не работают ни руки, ни ноги, но зато великолепный интеллект. В 2010 году он создал компанию «Обсервер», которая производит инвалидные коляски, пандусы, подъемные платформы и другую продукцию для людей с ограниченными возможностями. Он рассказал мне, как однажды к нему в Калининград приехал слепой человек из Екатеринбурга и они вдвоем шли по набережной, потом зашли в ресторан. Обо всем этом он говорил с большим юмором, смеялся: «Представь: в ресторан заруливает в коляске этакая "голова профессора Доуэля", которую везет слепой!» И самое интересное началось, когда незрячий гость стал кормить Романа, который есть самостоятельно не может. В том ресторане сидели «братки» — здоровые ребята, которые, конечно, сначала были в шоке, глядя на двух этих приятелей, а потом просто любовались ими: ни с умилением, ни с жалостью какой-то, а с радостью и гордостью за то, как можно выйти из этой совершенно невероятной ситуации. Роман и его гость подружились — дружат до сих пор на расстоянии, общаются. Вот это для меня и есть пример настоящей команды мечты, члены которой взаимодополняют и поддерживают друг друга, и вместе радуются результатам, которых от них никто не ждал.

По каким правилам живет «Ростелеком»?

Наших «правил жизни» всего пять. Я называю их правилами открытой ладони. Два из них парные: доверие и поддержка. Энергия доверия — это самое важное, что должно быть в команде, без этого она не сможет двигаться. Доверие легко потерять, и требуется очень много энергии, чтобы его поддерживать — как костер, который ты оберегаешь от ветра, от дождя, прикрывая своим телом, одеждой, чтобы он не просто тлел, а именно горел. Третья ценность — это общая цель либо общий смысл. Четвертая — энергия честности. Без нее тут же рушится доверие и может пострадать поддержка друг друга. И пятая очень важная ценность — соблюдение договоренностей. Если мы о чем-то договорились, доверяя друг другу, то должны быть уверены, что ни при каких обстоятельствах эти договоренности не будут нарушены. Конечно, все в жизни бывает, но тогда нужно открыто обсудить ситуацию, еще раз собраться и договориться заново. Эти пять ценностей позволяют сворачивать любые горы и достигать любых целей!

Эти «правила жизни» действуют только внутри компании или направлены также во внешний мир?

Смысл деятельности любой системы находится не внутри, а за ее пределами, и высшим пилотажем здесь является способность распространять ценности команды вовне: среди подрядчиков, поставщиков, клиентов. Самое ценное, что у нас есть, особенно в отношениях с крупными клиентами, государственными, — это атмосфера доверия и поддержки, сформированная внутри. Эти ценности притягивают к себе правильных людей, надежных партнеров. Мы выстраиваем доверительные отношения с клиентами, которые остаются с нами надолго. Наша цель — быть командой, в которой и с которой хочется работать. И эта энергия положительного взаимодействия, энергия честности дает общий результат.

Считается, что личностный рост — это зона ответственности каждого человека. А для вас, как руководителя, важен личностный рост ваших сотрудников?

Конечно: когда мы друг друга дополняем и в команде у кого-то прокачаны одни навыки, у кого-то — другие, то при слаженном взаимодействии это отражается на достижениях всего предприятия. Ведь чем сильнее люди в команде, тем лучше всем вместе и в отдельности каждому. В правильном сообществе все должны быть заинтересованы в здоровой атмосфере, в том, чтобы люди занимались самосовершенствованием, своим развитием, и интеллектуальным в том числе. Поэтому я абсолютно спокойно воспринимаю критику в свой адрес. Ведь замечания делаются не с целью как-то меня или кого-то еще ущемить, а для того, чтобы команда стала сильнее. Как руководитель, могу сказать: если вокруг меня окажутся люди, которые меня только хвалят, то это может означать только одно: я окружил себя не теми, с кем должен быть. Это уже не команда, это свита. Мне свита точно не нужна.

Если охарактеризовать команду «Ростелекома» в тех же эпитетах, что и личность, какие слова вы бы выбрали?

Я бы не стал описывать ее как человека, у меня рождается другая метафора. На мой взгляд, мы как компания очень похожи по устройству на нашу страну, на Россию в целом. Мы очень большие: нас 120 тысяч человек, и фактически каждый тысячный житель страны является сотрудником «Ростелекома». А если взять семьи и умножить хотя бы на три, то мы, конечно, немалая часть нашего государства.

Кроме того, как и Россия, мы очень неоднородны по своему составу. Мы давно уже не телефонная компания, не интернет-провайдер и даже не платформа WINK, хотя это большая часть нашей работы. И, например, по теме кибербезопасности мы демонстрируем технологическое лидерство, о котором говорят с самых высоких трибун. Сервисы, которые мы предоставляем, востребованы не только в России: целые государства берут у нас услуги по киберзащите. В каких-то сферах с серьезной конкуренцией мы бежим как спринтеры, кого-то пытаемся обогнать. А где-то работаем вдолгую. Например, если говорить про импортозамещение, то мы еще в 2020 году начали создавать завод «Российские телекоммуникационные технологии». Сейчас он уже открыт, и это такой очень длинный стратегический заход.

Что еще для вас важно при формировании линейки продуктов?

У нас есть высококонкурентные продукты. Но возьмем домашний телефон: казалось бы, вымирающая услуга. Тем не менее с учетом отключения мобильного интернета, глушения связи стационарный телефон становится в ряде случаев единственным надежным способом коммуникации. И у нас по-прежнему есть эта услуга, хотя ей уже очень много лет. То есть мы очень разные, многомерные, и в этом смысле — зеркало нашего государства.

Говорят, что без поражений не узнаешь истинный вкус победы. Какие поражения принесли вам пользу?

Когда я поступал в Поволжскую государственную академию телекоммуникаций и информатики, мне не хватило одного балла. И для парня, который приехал в Самару из небольшого якутского поселка, это была трагедия. Но потом у меня появилась возможность поступить в этот вуз по контракту, и я ее не упустил: «Ростелеком» заключил контракт с этим институтом и оплатил мое первое высшее образование — по специальности «радиосвязь, радиовещание и телевидение». Параллельно я защитил диплом по специальности «информационные системы в экономике». И к слову, в результате получил два красных диплома и моя фотография красуется в самарском институте. Но вот с первого раза не поступил!

Вам пришлось потом три года в «Ростелекоме» отрабатывать?

Почему три года? Уже двадцать пять фактически!

