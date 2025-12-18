Подарить счастье

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: freepik.com Фото: freepik.com

Предприниматели Петербурга — об искусстве дарить эмоции и о том, какие подарки запомнились им на всю жизнь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PROBKA FAMILY Фото: PROBKA FAMILY

Арам Мнацаканов, ресторатор, идейный вдохновитель Probka Family

Я очень счастливый человек! Меня окружают невероятно талантливые люди: близкие, друзья и коллеги, которые буквально каждый год умудряются придумать потрясающий подарок для меня. Например, в 2012-м, в честь открытия Probka в Москве и моего дня рождения, Михаил Куснирович подарил мне… настоящий воздушный шар!

На 55-летие мне подарили танцевальный флешмоб и фильм об этом проекте. В тот день случилось настоящее волшебство: во всех ресторанах одновременно ребята на кухнях и в залах начали танцевать Uptown Funk. Реакции гостей и сам танец снимали десятки операторов, это память на всю жизнь!

Сейчас у меня четверо внуков, и самые трогательные подарки сделаны их руками. Когда мы собираемся всей семьей, все дети, их вторые половинки и внуки, — нас почти 20 человек. Я стараюсь придумать каждый год семейное путешествие для нас всех: в Суздаль зимой, по Армении или Грузии летом. Сейчас вот придумываю новое путешествие всем в подарок.

Я уверен, что главные подарки — нематериальные. Лучшее, что мы можем подарить близкому человеку, — это потрясающие эмоции и воспоминание о них. Это — бесценно.

Впрочем, для всего остального, как известно, есть Mastercard. В этом году жене Наталье на день рождения я НАМ подарил потрясающие картины Кости Тотибадзе. Вот теперь придумываем, где их повесить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: OLA OLA Фото: OLA OLA

Ольга Гинзбург, дизайнер, основательница бренда Ola Ola

Одна из самых классных подарочных традиций в нашей семье —это снимать тайные фильмы, нашпигованные семейными шутками про кого-то из нас. Началось все с сюрприза, когда мои родители, брат с сестрой и несколько друзей сняли шуточный модный показ якобы моего бренда — кажется, тогда даже еще не было Ola Ola. С тех пор мы сняли уже фильмов шесть про каждого члена семьи, и с каждым новым фильмом их качество растет в геометрической прогрессии.

Мой муж — музыкант, поэтому мы еще и музыку свою в фильмы пишем и исполняем. Все это, конечно, требует серьезной подготовки и конспирации, но оно того стоит: мы обожаем собираться и пересматривать их. А помогает нам в этом мой лучший друг — режиссер.

Однажды на мой день рождения близкие завязали мне глаза, посадили в машину и куда-то повезли. В итоге мы приехали в мой любимый бар, где уже собрались все мои друзья, которые сочинили и исполнили для меня песню, — было очень классно! Я даже расплакалась тогда.

Я сама тоже люблю делать подарки со смыслом — не просто вещи «для галочки», а что-то, что точно понравится или будет полезно. Я считаю, что почти всегда точно попадаю с подарками моему мужу — иногда приходится тайно выведывать у его друзей-музыкантов, что из музыкальных инструментов или других непонятных музыкальных штук ему может понадобиться. Или подглядываю, на что он засматривается на «Авито». Ну и, конечно же, я постоянно дарю всем своим что-то из Ola Ola — например, на Новый год привожу целый мешок всяческих изделий и даю всем копаться в нем и выбирать нужное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «АСТОРИЯ» Фото: ГК «АСТОРИЯ»

Герольд Хельд, генеральный директор гостиницы «Астория»

Памятных мне подарков много. Начиная от самого первого: модели самолета, которую я ребенком увидел в каталоге игрушек и изводил родителей месяцами. Санта подарил мне его на Новый год, самолет прожил пару часов: от моего рвения сломалось крыло. Долгие годы меня сопровождал плюшевый медведь, которого хороший друг принес на один из дней рождения. Да, подарок был встречен мной с удивлением, но медведь получил имя — Руфус — и на протяжении многих-многих лет украшал собой диваны дома, а также занимал одно из кресел в моих кабинетах. Позже в моей семье появилась собака породы чихуахуа и была названа Руфусом в честь утерянного в переездах по континентам медведя.

При выборе подарков я исхожу из мысли о том, что близкие люди имеют схожие интересы и вкусы. «Своих» людей определяют вещи, которые вызывают одинаковое восхищение или неприятие. Поэтому при выборе подарков близким я задаюсь вопросом: «А мне это нравится?» Если твердо понимаю, что тоже хотел бы иметь такую вещь, то покупаю подарок — и осечек еще не встречал. Отдельной категорией, которую я люблю выбирать и дарить, являются часы. У меня есть привычка «примерять» те или иные часы в подарок своим друзьям. Это не дорогие, а в чем-то особенные изделия: решающим может стать, например, мультяшный рисунок на циферблате. Плюс, новые часы как подарок к Новому году — отличный символ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Ростелеком» Фото: ПАО «Ростелеком»

Александр Логинов, директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

Из всех подарков, которые я делал, особенно запомнился тот, что я преподнес на День города в Благовещенске в 2015 году. Мэром тогда был Александр Козлов.

В Благовещенске, над излучиной Амура, красуется памятник казакам-первопроходцам. Три казака: один сидит, двое стоят. Вид открывается красивый: река, а на той стороне уже Китай. Ко Дню города я на свои средства сделал озвучку для этого памятника. И с тех пор там, на въезде в город, раз в час звучит вальс «Амурские волны». Памятник стал настоящим местом паломничества для благовещенцев. Туда приезжают свадебные кортежи, подгадывая время, чтобы успеть ровно к началу часа и послушать этот вальс.

А я сам до сих пор радуюсь подарку, который мне сделали, когда я переезжал с Дальнего Востока — точнее, из Амурской области — в Пермь. Моя команда, коллеги-руководители с Дальнего Востока, подарили мне горные лыжи. Это был 2014 год. Я до сих пор на них катаюсь!

В сезон, конечно, катаюсь не часто: может, два-три раза выезжаю на серьезные горы, вроде Домбая или Архыза. А вот в пригородах Петербурга, на маленьких склонах, бываю, конечно, почаще. И всякий раз, когда смотрю на эти лыжи, вспоминаю моих коллег, друзей, соратников. И получаю невероятное удовольствие. Каждый раз кайфую — это ведь мое увлечение.

Если вспомнить детство, то самый яркий подарок, который я запомнил на всю жизнь, — это хоккейная клюшка от родителей. У нее был загиб, и достать такую тогда было очень сложно. Просто офигенная! Она мне отслужила несколько сезонов. Жили мы в небольшой квартире в маленьком якутском поселке, и спрятать такой подарок было непросто. Честно говоря, я обнаружил его примерно за две недели до Нового года. Практически каждый день заглядывал в уголок, где она была спрятана: доставал клюшку, держал в руках, снова прятал, закрывал дверь… и каждый раз радовался. А когда ее мне наконец вручили — восторгу не было предела!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «ЕВРОСТРОЙ» Фото: ГК «ЕВРОСТРОЙ»

Оксана Кравцова, генеральный директор ГК «Еврострой»

Самые дорогие сердцу подарки — это те, в которые вложены время, душа и личная история. Я особенно ценю вещи, сделанные руками моих детей или близких друзей: семейные альбомы, короткие фильмы, рисунки, что-то созданное специально для меня. Такие подарки невозможно купить, они всегда про внимание и заботу.

Когда я сама что-то дарю, стараюсь уходить от формальных решений. Мне хочется, чтобы подарок стал маленьким событием, чтобы человек почувствовал: это именно для него. Это могут быть картины, написанные специально для человека, иногда — предметы, связанные с личной символикой или важными моментами в жизни человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg Фото: Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg

Ольга Качалова, управляющая отелем Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg

Для меня подарок — это чудесная возможность в очередной раз признаться в любви человеку. В поиске подарка я всегда вспоминаю, что я знаю о человеке, особенно люблю, когда у нас есть какие-то общие истории, воспоминания. Стараюсь с помощью той или иной вещи тронуть сердце, вызвать улыбку, возродить приятные моменты. Например, один из моих друзей как-то вскользь поделился тем, что в детстве мечтал научиться играть на саксофоне. Причем никто, даже близкие, об этой мечте не знали! Момент, когда я увидела счастливые глаза, не сравнить ни с чем: искренне детская радость, исполнение давней мечты, на осуществление которой никогда не было времени.

У меня замечательная профессия: по сути, большая часть ее заключается именно в том, чтобы дарить гостям эмоции, а это и есть лучшие подарки. Для меня всегда важно найти ключик к сердцу гостя, чтобы он запомнил, что именно в этот раз в Петербурге он потрясающе провел время. Например, однажды мой гость попросил помочь найти хорошее место в Северной столице, где бы его супруга могла комфортно подготовиться к рождению малыша. Каково было его удивление, когда на выписку мы приехали с командой и подарили его жене букет цветов, к которому были прикреплены пинеточки. Родители были так растроганы, что прослезились!

А в другой раз мы подготовили репродукцию картин Куинджи в качестве сюрприза для юной гостьи отеля: мы узнали, что девочка обожает работы художника и приехала в Петербург специально на его выставку. Ребенок прыгал от счастья! Эти эмоции и счастье гостей дарят много энергии, вдохновения, а главное — ощущение того, что моя работа одна из самых потрясающих на земле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Гранд Отель Европа» Фото: «Гранд Отель Европа»

Юлия Пашковская, генеральный директор «Гранд Отеля Европа»

Уходящий 2025 год стал юбилейным для нашего отеля: ему исполнилось 150 лет. Дата стала поводом для исследования архивов и новых открытий не только для нас, но и для наших постоянных гостей и партнеров. В их числе генеральный директор международной туристической выставки Cone Connection Вениамин Егоров, который разыскал и подарил нам множество интересных артефактов: письма на бумаге с символом отеля разных периодов, старинные открытки с изображением фасада, столовые приборы с клеймом отеля, фарфор и бокал с вензелями, дореволюционные газеты и рекламные материалы гостиницы конца XIX — начала XX века.

В нашей коллекции оказалось несколько предметов, связанных с генеральным директором гостиницы с 1901 по 1916 год Иосифом Вольфлисбергом. Например, изумительная открытка с рождественским поздравлением, сохранившая наш адрес, обращение к семье Вольфлисберг и редкую фирменную печать Европейской гостиницы. Для команды отеля это бесценный подарок! Об этих артефактах мы сняли серию видео и надеемся, что эти истории, в свою очередь, послужат увлекательным подарком для наших гостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «АЛТЭК» Фото: «АЛТЭК»

Антон Калиниченко, управляющий партнер компании «Алтэк»

Люблю, когда мне дарят что-то, в чем чувствуются внимание, участие и душа. Наверное, это отношение сложилось еще в детстве. Самый яркий подарок, который сделали мне мои родители, — огромная электрическая железная дорога. Почти три метра на три: поезда, тоннели, горы, деревни, разные уровни — и каждая деталь создана их руками. Сейчас я понимаю: это был не просто подарок в материальном смысле этого слова. Это было время, которое они посвятили мне; их желание подарить мне ощущение чуда. Именно это и формирует человека с первых лет жизни — когда рядом есть взрослые, которые вкладывают в тебя самое ценное, что у них есть: свое внимание, чуткость и любовь.

Я сам люблю дарить: тихо, без повода, просто чтобы сделать ближнему хорошо. А самые дорогие подарки получаю от дочерей, Анастасии и Ульяны. Картина Насти, на которой она изобразила Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге и написала «В Питер по любви», стала для меня чем-то большим, чем рисунком и просто подарком. Это был ее шаг в самостоятельную жизнь, ее путь — и моя тихая гордость как любящего отца. Ульяна дарит мне другие по характеру подарки: спонтанные, яркие, детские, но каждый из них будто ставит закладку в моей памяти: вот что по-настоящему важно и безгранично ценно.

В целом хочу сказать, что самый большой подарок, который сделала мне жизнь, — это моя семья. Я счастлив, что у меня есть возможность передать детям главное: любовь — это всегда про внимание, время и поддержку, которые мы вкладываем друг в друга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК BAU CITY DEVELOPMENT Фото: ГК BAU CITY DEVELOPMENT

Кирилл Сиволобов, основатель ГК Bau City Development

Пожалуй, самый запоминающийся подарок в жизни я получил на день рождения в 2025 году. Мой близкий друг, с которым мы дружим уже больше четверти века, сделал то, чего я совершенно не ожидал: написал для меня песню, снял клип и спел ее вместе со своей семьей: женой, сыном и дочерью.

В клипе были наши общие фотографии с разных событий, из совместных поездок, моменты, которые в суете повседневности забываются, но именно они и составляют ткань настоящей дружбы. Честно скажу, это тот редкий случай, когда подарок настолько трогательный, что вызвал слезу.

Я выбираю подарки по тому же принципу: важно не сколько он стоит, а сколько в нем внимания. Новый год вообще напоминает нам о том, что ценность подарка не в стоимости, а в возможности сказать человеку, насколько он важен для тебя.