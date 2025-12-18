Директор по маркетингу «Национальной Компании Красоты» Екатерина Счастливенко — о том, как искусственный интеллект меняет эстетическую медицину: в чем его сила, где границы и какие риски связаны с его применением.

Часто приходится сталкиваться с вопросом, не стыдно ли пользоваться ИИ. Но разве в его применении есть что-то нечестное? Вряд ли кто-то стыдился пересаживаться с телеги на автомобиль или менять счеты на персональный компьютер. Технический прогресс — это не чит-код, а естественный этап развития цивилизации. Искусственный интеллект в эстетической медицине просто следующая логическая ступень в развитии индустрии, какие бы острые дискуссии он ни вызывал.

Какую реальную пользу приносит цифровой разум в косметологии? В аналитике, конкурентной разведке и прогнозировании спроса ИИ уже стал полноценным инструментом. Нейросети помогают анализировать спрос на аппаратные процедуры по регионам, прогнозировать загрузку аппаратов. Они ускоряют конкурентный разбор, выявляют инсайты в отзывах и картах, показывают динамику трендов. Недавно тестировала новую нейронку — она за 40 минут собирает полноценную «разведку на местности» для запуска клиники: все конкуренты, их услуги, цены, загрузка и точки отстройки.

В пабликах постоянно встречаю посты, где звучит мысль о том, что новое поколение растет настолько ленивым, что скоро перестанет мыслить самостоятельно. Но цифровой разум — не замена человеческому интеллекту. Это инструмент, и использовать его во зло или во благо — решать человеку. В этом смысле ИИ — как автомобиль: за рулем должен быть человек.

К заявлениям о том, что ИИ сможет со временем заменить консультацию врача в косметологии, я отношусь крайне осторожно. Да, сегодня обсуждается внедрение системы, где человек сможет сделать в магазине фотографию лица, а алгоритм автоматически предложит ему уходовые средства, соответствующие обнаруженным проблемам. Но это не диагностика — это оптика. Алгоритм видит картинку, а врач — человека.

При этом важно отделять бытовые приложения от профессиональных решений. На рынке уже есть сильные диагностические аппараты, в которых применяется ИИ, и они действительно углубляют анализ кожи: фиксируют пигментацию, текстуру, плотность, динамику изменений. Это ценнейший инструмент, который делает врачебную консультацию более информированной. Но интерпретирует данные, ставит задачи и принимает решения все равно специалист.

При этом ИИ полезен и самим пациентам, которые могут с помощью нейронки отслеживать динамику состояния кожи, видеть реальные изменения вследствие процедур, разбираться в составе ухода, анализируя ингредиенты перед покупкой.

Рассуждая о пользе искусственного интеллекта и рисках, связанных с его применением, стоит помнить, для каких целей он будет использован: во благо или для развлечения. Идеала нет, и в этом свобода. Алгоритм ищет закономерности, а человек — себя.