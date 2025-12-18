Курорты во флаконе

Путешествия с помощью ароматов — один из излюбленных сюжетов парфюмеров планеты. Не устоял перед его обаянием и бренд из Нидерландов EAUde1974 от Balmain Hair, расширивший границы сюжета и объединивший в своих коллекциях поездки, ароматы и парикмахерское искусство.

Марка встречает зиму лимитированной коллекцией из трех парфюмерных наборов, вдохновленных путешествиями по одним из самых желанных направлений мира: итальянскому острову Капри, греческому острову Санторини и американскому курорту Хэмптонс, расположенному на берегу океана всего в паре часов езды от Манхэттена.

В составе каждого — парфюм для волос с ухаживающими компонентами и крем для укладки. Аромат Капри бренд интерпретирует в EAUde Capri через диалог свежих и пряных нот: на старте зеленое яблоко, черный перец и лайм; в сердце цветы, маракуйя и черная смородина; в шлейфе ветивер, кедр, шафран, кожа и белый мускус.

Аромат EAUde Santorini вдохновлен скалистыми ландшафтами, и своеобразной архитектурой острова, и его цветущими садами. Композиция открывается аккордами бергамота, черного перца и имбиря, в горячем сердце переплелись ноты цветов, фруктов и пряностей, в чувственном шлейфе соединились древесные аккорды, ваниль, амбра, белый мускус и лабданум.

Композиция EAUde Hamptons переносит нас на побережье Атлантики, в фешенебельный пригород Нью-Йорка, где соленый бриз смешивается с пьянящим ароматом цветущих гортензий. Аромат стартует нотами цитрусовых, можжевельника и черного перца и пленяет деликатным сердцем, сотканным из цветочных аккордов в обрамлении масла корня ириса и масла семян моркови. Завершают композицию ветивер, кедр, амбра, ваниль и белый мускус. Разработкой всех трех парфюмерных композиций выступила независимый парфюмер Сесиль Зарокян, известная сотрудничеством с такими брендами, как Jacques Fath и Amouage.