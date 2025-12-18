Тандем изящества и красоты

Швейцарская художница Мари-Лор Бён и международный косметический бренд Margy’s Monte Carlo объединились в новогодней творческой коллаборации.

У женевской художницы Мари-Лор Бён необычная специализация: она вырезает из бумаги оригинальные фантазийные композиции. Дизайнер-самоучка, она снискала международную репутацию благодаря таланту и неординарному взгляду на мир: вдохновляясь волшебными сказками, Мари-Лор умеет разглядеть чудеса в повседневном и воплотить их в своих работах.

Преображение — сюжет для индустрии красоты понятный и близкий, и в праздничной коллаборации Мари-Лор Бён и международного косметического бренда Margy’s Monte Carlo все сложилось легко: в преддверии Нового года и Рождества марка выпустила новогодний бокс, для которого художница создала изящный дизайн упаковки, оформленный в стиле традиционной бумажной вырезки.

В состав лимитированного набора Margy’s Monte Carlo вошла «великолепная пятерка» культовых продуктов бренда для сияния и молодости кожи: коллагеновая лифтинг-маска Prestige для лица и шеи; экстраувлажняющий крем; насыщенная укрепляющая маска; экстрапитательный крем, повышающий эластичность кожи; а также экстравосстанавливающая сыворотка, защищающая кожу от негативного внешнего воздействия.

Полина Корнилова