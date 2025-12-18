Медведи в центре арт-интриги

Сенсационная находка искусствоведов ставит вопрос об авторстве одного из культовых произведений русской живописи ХIХ века.

Одним из самых увлекательных сюжетов Тихоновских чтений, состоявшихся под занавес года в Доме Пашкова, стала история недавно найденной в частной петербургской коллекции картины кисти знаменитого русского художника-передвижника Константина Савицкого, с изображением медведей в лесу.

В 2024 году группа российских искусствоведов обнаружила в одной из частных коллекций Петербурга ранее не атрибутированную работу художника «Утренний туман в лесу». Сюжет картины с небольшими отличиями повторяет хрестоматийную композицию «Утро в сосновом лесу» Ивана Шишкина из коллекции Государственной Третьяковской галереи. На первый взгляд, перед нами двойник знаменитой картины Ивана Шишкина, известной также под названием «Мишки в сосновом бору», но кисти Савицкого. Исследование, проведенное весной 2024-го группой сертифицированных экспертов Министерства культуры РФ, установило авторство Константина Савицкого. «Пейзаж написан сливающимися мазками в свободной манере. Пропорции, техника исполнения, композиционные решения характерны для творчества Константина Савицкого»,— говорится в экспертном заключении. Результаты экспертизы поставили вопрос о том, какая из двух картин первоисточник и кто из художников, Шишкин или Савицкий, выступил автором идеи, воплотившейся в одну из самых знаковых и узнаваемых композиций русского искусства XIX столетия.

Константин Савицкий известен как яркий представитель движения передвижников. Его работы находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея и в других значимых российских музейных коллекциях. После смерти художника в 1905 году родственники распродали многие из его работ. Эксперты предполагают, что «Утренний туман в лесу» был куплен в одну из частных коллекций и сменил с тех пор несколько владельцев. «Можно предположить, что работа была приобретена в период 1920–30-х годов, когда проводились публичные распродажи произведений искусства, находившихся в музейных собраниях,— рассказывает эксперт по культурным ценностям Министерства культуры РФ, член всероссийского общества охраны памятников, руководитель экспертного центра ВООПИК искусствовед Марина Образцова.— На эти распродажи и аукционы выставлялось реквизированное имущество из множества особняков Москвы и Петербурга. Вполне вероятно, что работа "Утренний туман в лесу" оказалась в семье нынешних владельцев именно таким образом». Широкой публике произведение никогда не демонстрировалось и не фигурировало в официальном поле искусствоведения.

Картина «Утро в сосновом лесу» из собрания Третьяковской галереи датирована 1889 годом. Четверо медведей на упавших деревьях в сосновом лесу, окутанном утренним туманом, — культовый, хрестоматийный и один из самых тиражируемых образов в отечественной живописи.

История создания «Утра» окружена легендами. Соавторами работы считаются Иван Шишкин и Константин Савицкий, однако имя последнего на картине отсутствует. Распространенная версия гласит, что имя художника было стерто под давлением коммерсанта и мецената Павла Третьякова, который приобрел полотно для своей коллекции. Однозначного аргументированного мнения по поводу того, кого считать создателем идеи и композиции легендарного произведения, в научном сообществе не существует. Тем не менее традиционно считается, что роль Савицкого ограничивалась написанием и интеграцией медведей в уже готовую композицию картины. Гонорар за работу распределился следующим образом: три четверти суммы получил Шишкин, а оставшееся — Константин Савицкий.

По мнению экспертов, полотно, обнаруженное в Петербурге, — не копия шишкинской работы, а самостоятельное авторское произведение. «Пейзаж написан небольшими мазками в свободной манере. Пропорции, техника исполнения и композиционные решения характерны для творчества Савицкого,— отметила в докладе Марина Образцова.— Манера владения кистью, характер мазка соответствуют эталонным работам художника, хранящимся в разных музеях и собраниях России».

Исследование, проведенное методом инфракрасной рефлектографии, показало, что признаков копийности — например, следов масштабной сетки или обводного контурного рисунка — не обнаружено. Местами, на деревьях и ветвях, есть незначительные правки кистью, которые художник наносил в процессе создания законченной композиции.

«Однозначно можно утверждать, что данная работа не является копией произведения Шишкина,— подчеркнула Марина Образцова.— Пейзаж решен совершенно в другом ключе, другой цветовой палитре и несет другую эмоциональную окраску: если у Шишкина это радость наступающего дня, то у Савицкого — хмурый туманный рассвет. Опираясь на один и тот же эскизный материал, каждый художник, несмотря на кажущуюся схожесть композиций, демонстрирует собственное видение пейзажа».

Дискуссии о том, кому же принадлежит замысел культовой картины, несомненно будут продолжены.

Полина Корнилова