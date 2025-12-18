Фарфоровый кутюр

Благотворительный фонд филантропа и супермодели Натальи Водяновой «Обнаженные сердца» и Императорский фарфоровый завод объединились в коллаборации, где встретились историческая художественная традиция, актуальная российская мода и современная социальная миссия. Рисунок для кофейной пары, названной именем фонда, создала ведущий дизайнер Модного дома Ulyana Sergeenko Надежда Одинаева, изобразив на нем Наталью Водянову в кутюрном платье бренда. В образе Натальи заложены визуальные коды не только модного бренда, но и старейшей российской фарфоровой мануфактуры: ее платье от Ulyana Sergeenko создано с использованием мотива, вдохновленного кобальтовой сеткой — знаковым элементом эстетики ИФЗ.

Кофейная пара из коллаборации ИФЗ с фондом «Обнаженные сердца»

Фото: ИФЗ

Идея проекта родилась у фонда из стремления объединить искусство, культурное наследие и благотворительность, создав в коллаборации предмет, имеющий не только эстетическую, но и социальную ценность, — вещь, которая рассказывает историю о красоте, инклюзии и поддержке.

Утонченный и одновременно выразительный дизайн кофейной пары, которая войдет и в личную коллекцию Натальи Водяновой, призван воплотить в себе душевное тепло, искренность, сердечность. Часть средств от продажи каждого изделия будет направлена в фонд и использована на поддержку инклюзии в образовании и финансирование программ помощи детям и взрослым с нарушениями развития.