Хрупкая сила ретрофутуризма

Императорский фарфоровый завод соединил в коллаборации с Atomic Heart цифровое искусство, эстетику альтернативного СССР и традиции старейшей в России фарфоровой мануфактуры.

Культовая видеоигра Atomic Heart от российских разработчиков Mundfish вышла за пределы цифровой Вселенной в реальный мир. За физическое воплощение антагонистов и секс-символов «Атомного сердца» отвечают мастера Императорского фарфорового завода, для которого коллаборация с компьютерной игрой стала первой в истории.

Лимитированная серия коллекционного фарфора включает в себя скульптуры балерин-близняшек, а также бокалы с авторским дизайном по мотивам сюжетов видеоигры.

В основе эстетики Atomic Heart культурные коды альтернативного Советского Союза. Для ИФЗ, предприятия с трехвековой историей, советский период развития русской школы художественного фарфора ценен и важен. Именно в этой точке и произошел резонанс между мануфактурой и разработчиками игры.

«Современная российская геймдев-индустрия рождает новые культурные феномены. Эта отрасль уже давно вышла за пределы ИТ-кластера, став естественной и значимой частью жизни многих россиян, а Atomic Heart — одним из наиболее успешных отечественных релизов игр за последние годы. Эта игра уже часть современной культуры, а миссия ИФЗ состоит в том, чтобы во все времена откликаться на важнейшие события истории нашей страны и сохранять их для будущих поколений»,— комментирует появление коллаборации генеральный директор ИФЗ Татьяна Тылевич.

Ретрофутуризм сегодня на волне популярности: мотивы советской эстетики, ее символы, приемы и цветовую палитру с энтузиазмом интерпретируют и переосмысливают и в моде, и в дизайне. Интерес к теме разделяют представители разных поколений: для более старшего он имеет теплый ностальгический оттенок, а для молодежи ценен возможностью прикоснуться к истории страны через свежую, нетривиальную, искреннюю и выразительную трактовку ее знаковых сюжетов.

История коллаборации подтверждает теорию о том, что идеи в буквальном смысле витают в воздухе. Своим рождением коллекция обязана совпадению: отдел креативных проектов, в поле ответственности которого находятся коллаборации, получил по электронной почте предложение о сотрудничестве от компании-разработчика Mundfish, а практически за минуту до этого идею выпустить совместный проект с «Атомным сердцем» озвучили коллеги из PR-отдела, расположенного в том же кабинете.

Обсуждение начиналось с традиционных форматов — бокалов и тарелок, но в итоге на свет появились лимитированные скульптуры близняшек, декорированные 52-процентным золотом. Творческий проект воплотился в жизнь примерно за год, а вместо традиционного мерча была создана неординарная арт-коллаборация, где каждый предмет сочетает в себе современные технологии с ручным трудом мастеров, приобретая статус редкого артефакта, объединившего историю российского фарфора с эстетикой культовой игры.

Для Императорского фарфорового завода с его богатым историческим наследием сотрудничество с молодыми художниками и новыми брендами — неотъемлемая часть концепции развития. Новые идеи, новые сюжеты, новые формы и новая аудитория — так мануфактура выходит на новый виток своей истории. Сотрудничество с молодыми мастерами — это всегда новый, свежий взгляд на петербургский фарфор, уверены на ИФЗ. Особенно яркими становятся совместные проекты, в которых современные художники с ярким творческим почерком демонстрируют способность проявить чуткость к эстетике компании со сложившимися историческими традициями.

«Выбирая художников или бренд для коллаборации, мы в первую очередь исследуем художественную ценность предлагаемого дизайна,— отмечает Татьяна Тылевич.— На заводе существует особый орган, ассортиментный комитет, в который входят художники, технологи и коммерсанты. Такой расширенный художественный совет всегда принимает максимально взвешенные решения — как с позиции рынка, так и с учетом возможностей производства. Безусловно, мы оцениваем схожесть ценностей нашего потенциального партнера и пересечение наших аудиторий. Проект с Atomic Heart, несомненно, потребовал от нас смелости. Но мы сознательно пошли на этот риск, решив поэкспериментировать в новом для нас жанре и с новой аудиторией, — и считаем, что эксперимент удался».

Почтенная история старинных мануфактур сопряжена с серьезными обязательствами: нужно беречь славное наследие, уважать вековые традиции, но при этом не превратиться в «нафталиновый бренд». Привлекая к сотрудничеству современных художников и сохраняя самое пристальное внимание к мельчайшим деталям, предприятия находят новые точки роста.

На Мейсенской фарфоровой мануфактуре с 2009 года действует проект Meissen Couture Art Campus, в рамках которого художники-керамисты из разных стран получают возможность в течение определенного срока работать в созданных специально для них творческих лабораториях при предприятии и выпускать лимитированные серии предметов. В числе самых ярких новых лиц Мейсена американская художница-керамист Крис Антеманн, работы которой выставлялись и в Государственном Эрмитаже. Именно в сотрудничестве с мануфактурой Крис Антеманн создала свою самую известную коллекцию «Запретный плод», продемонстрировав в ней шутливый взгляд на барочный фарфор.

Галина Столярова