Новые атрибуты стиля: от подвески для шнурков до мобильного диффузора

Позолоченные украшения для обуви и парфюмированные браслеты, очки без стекол и необычные чехлы для зажигалок –– дизайнеры вносят разнообразие в аксессуарный ряд на радость тем, кто любит нетривиальные модные акценты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Биколорные очки, Jewlia Фото: JEWLIA Холдер для зажигалки, Ambush Фото: AMBUSH Кейс для зажигалки, Bruler d’amour Фото: BRU^LER D’AMOUR Чехол для зажигалки, Rick Owens Фото: Rick Owens Серьги-полукольца с креплением для Airpods, Misho Фото: MISHO Кольцо для майки, Camille Surault Фото: CAMILLE SURAULT Металлический цветок франжипани, Korobeynikov Фото: KOROBEYNIKOV Парфюмированный браслет, diptyque Фото: Diptyque Бальзам для губ, Amuse Фото: AMUSE Картхолдер, подвеска с забавной физиономией и тег с тиснением, Imakebags Фото: Imakebags 1 Подвески для шнурков и клипсы для ремешков, Alvaar AMUSE Фото: ALVAAR Фото: ALVAAR Следующая фотография 1 / 12 Биколорные очки, Jewlia Фото: JEWLIA Холдер для зажигалки, Ambush Фото: AMBUSH Кейс для зажигалки, Bruler d’amour Фото: BRU^LER D’AMOUR Чехол для зажигалки, Rick Owens Фото: Rick Owens Серьги-полукольца с креплением для Airpods, Misho Фото: MISHO Кольцо для майки, Camille Surault Фото: CAMILLE SURAULT Металлический цветок франжипани, Korobeynikov Фото: KOROBEYNIKOV Парфюмированный браслет, diptyque Фото: Diptyque Бальзам для губ, Amuse Фото: AMUSE Картхолдер, подвеска с забавной физиономией и тег с тиснением, Imakebags Фото: Imakebags 1 Подвески для шнурков и клипсы для ремешков, Alvaar AMUSE Фото: ALVAAR Фото: ALVAAR

Украшения для обуви — новый тренд, который с энтузиазмом подхватили российские дизайнеры. Бренд украшений Alvaar совместно с обувной маркой Razumno выпустили совместный дроп Bloom, в составе которого подвески для шнурков и клипсы для ремешков, все — в форме узнаваемых четырехлепестковых цветков. Первые выполнены из стекла в трех версиях: черной, нежно-розовой и прозрачной. Можно прикрепить аксессуар непосредственно на шнурки либо использовать входящий в комплект вощеный хлопковый шнур. Металлические клипсы для обувных ремешков покрыты золотом 999-й пробы и белым родием. Крючок позволяет легко и надежно закрепить клипсу на ремешке или, например, деталях лоферов.

В арсенале Alvaar также есть большой брелок Flower Vera, который может служить и кольцом для ключа, и украшением на сумку, рюкзак или тоут. Для самых смелых -– футуристичный браслет на контрасте брутальности и нежности: изящные матовые лепестки на строгом стальном тросе.

Креативный директор индийского бренда Misho Сухани Парех окончила университет Goldsmiths в Лондоне, где училась создавать скульптуры и инсталляции. В числе адептов марки Рианна, Кендалл Дженнер, Ким Кардашьян, Натали Дормер, Приянка Чопра и другие голливудские и болливудские звезды, на которых сверкают серьги Misho.

Дань практичности и современным трендам в новой коллекции –– позолоченные серьги-полукольца с креплением для Airpods. На ухе аксессуар фиксируется надежно и эффектно, без риска выпасть в неподходящий момент.

В 2019 году южнокорейский бренд Ambush выпустил самый известный в истории современной моды холдер для зажигалки: золотистый кулон с объемным логотипом и цепочкой бисмарк, застегивающийся на карабин. Аксессуар до сих пор красуется в списке бестселлеров, его продолжают копировать и переосмысливать. В 2020-м аналогичные подвески были замечены в коллекциях Celine, а бренд Rick Owens взял идею на вооружение.

Имя Рика Оуэнса стало синонимом очень узнаваемого стиля: гранжевого, слегка мрачного и с обязательной деконструкцией. Дизайнер не стремится уследить за трендами, а упорно и уверенно гнет свою линию. Бунтарский подход налицо и в украшениях бренда. Чехол для зажигалки из кожи питона и ягненка с серебристой фурнитурой –– подчеркнутая роскошь и стиль, говорящий сам за себя.

Идею красиво фиксировать вечно теряющиеся зажигалки поддерживает и российский бренд одежды Bruler d’amour. Концептуальный кейс Brulez Partout выполнен из нержавеющей стали, имеет универсальную форму и выпускается в комплекте с карабином. Им чехол крепится к джинсам, сумке или рюкзаку, чтобы аксессуар всегда был под рукой.

В украшениях молодого парижского бренда Camille Surault нет четких граней, жесткости и прямолинейности — только полунамеки в плавных очертаниях, легкость (не только визуальная, но и реальная) и чистые линии серебряных форм. Необычный аксессуар –– кольцо для майки Tuyow t-shirt –– мгновенно преобразит базовый предмет гардероба, создаст акцент на груди и изменит форму выреза.

Ювелирный бренд из Екатеринбурга Jewlia создает ассоциативные коллекции украшений. За кажущейся лаконичностью скрываются неочевидные, но интригующие символы и смыслы. Биколорные очки из серебра с цепочками выглядят настолько нетривиально, что их обладатели точно не останутся без внимания.

Марка Korobeynikov, основанная дизайнером Григорием Коробейниковым и бренд-директором Кириллом Рубцовым в 2019 году, специализируется на производстве женской трикотажной одежды с оригинальным авторским дизайном. В фаворе чистота линий, минимализм и чувственность. Лекала и размерная линейка таковы, что к эстетике бренда смогут прикоснуться обладательницы разных комплекций. Аксессуарная линия Korobeynikov — настоящий кладезь идей. Металлический цветок франжипани ручной работы фиксируется на ухе и выглядит так, словно только что сорван с дерева. А серебряный металлический ремень-кольцо эффектно подчеркивает талию.

Благодаря корейскому бренду Amuse бальзам для губ больше не придется искать по всей сумке: его можно водрузить прямо на палец. Формат кольца, где на смену солитеру приходит компактная емкость с питательным составом, –– трогательная ностальгия по украшениям из времен детства и практичный зимний аксессуар. Элемент ухода за лицом становится атрибутом личного стиля. Бальзам многофункциональный и умеет многое, от насыщенного увлажнения до элегантного глянцевого блеска. Палитра полупрозрачных оттенков гармонично подчеркивает естественную красоту губ и сочетается практически с любым стилем макияжа.

Бренд сумок и аксессуаров из кожи Imakebags соединил в одном изделии картхолдер из натуральной кожи на несколько карт, подвеску с забавной физиономией и тег с тиснением, украшенный надписью I make new home («Я создаю новый дом»). Композиция снабжена крупным карабином, который можно закрепить на ручке шопера или лямке сумки, и кожаным шнурком, регулируемым по длине. Подвески выполнены в разных цветах, и их легко персонализировать: выбрать основной цвет картхолдера, а состав остальных подвесок согласовать с менеджером.

Для максимальной функциональности картхолдер дополняется брелоком-ключницей в форме лапки — дань коллаборации с брендом Patissoncha. Трогательный и наивный на первый взгляд, аксессуар на деле доказывает свою практичность.

Парфюмированный браслет на запястье от французского бренда нишевой парфюмерии diptyque обладает тонким ароматом, содержащим ноты розы, бергамота и перца. Парфюмерная композиция Eau Capitale шипровым аккордом, искрящимся россыпью граней, воспевает многоликий образ Парижа. Деликатное звучание аромата — комфортная альтернатива классическому парфюму в виде спрея.

Выпуском ароматных браслетов в серии prets-a-parfumer diptyque стремится привлечь молодую аудиторию. «Создание новых игривых парфюмерных жестов — часть ДНК и наследия нашего бренда в его современном звучании»,— отмечает президент парфюмерного департамента компании в Северной и Южной Америке Жюльен Гоммишон. Ранее в серии «мобильных диффузоров» выходили парфюмированные переводные татуировки и перфорированные броши с внутренними отделениями для ароматизированных керамических дисков.

В использовании аксессуар максимально прост. Достав браслет из дозатора, нужно свободно обернуть его вокруг запястья один или два раза. Встроенное в упаковку лезвие поможет отделить необходимое количество парфюма, а брендированный стоппер — аккуратно зафиксировать браслет на руке. Длины шнура в упаковке должно хватить примерно на 30 «ароматных выходов в свет».

Мария Блохина