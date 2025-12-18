Пижамная вечеринка с Babybu
«Ожидание праздника — время, когда можно позволить себе и детям чуточку больше»,— уверены дизайнеры российского бренда Babybu. Его создательница, мама пятерых детей Светлана Букина, знает, о чем говорит. Сезон зимних праздников марка детской одежды встречает капсульным дропом Little Me by Babybu, адресованным всей семье.
Органическая фланель в изумрудную и вишневую клетку, мягкость, уют и одновременно один из главных хитов стритстайла, если верить пабликам стилистов. Костюмы для семейной пижамной вечеринки под елкой, по сути, готовы, а индивидуальные штрихи — вопрос творческого потенциала членов клана.
Элегантность взращивается с раннего детства, полагают авторы дропа и ставят на акцентные детали: пижамы Babybu украшены широкими отворотами, кармашком на груди, деликатным узким белым кантом и нарядными перламутровыми пуговицами.
«Эти образы готовы вписаться в любую новогоднюю шалость, но главное — это приглашение разрешить себе и близким быть собой: нарядить елку именно так, как захочется, попрыгать на диване и спрятаться под пледом, посидеть прямо на полу у елки, поиграть в рыцарей и принцесс с картонной короной на голове»,— комментируют создатели коллекции ее настроение.