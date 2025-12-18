Zanellato внедряет ремесленный интеллект

Итальянский модный дом Zanellato воплощает в жизнь философию ремесленного интеллекта. Основатель бренда Франко Дзанеллато уверен: «Концепция ремесленного интеллекта — это ключ, который направляет все мои творения. Я всегда стремился придать особую душу своим проектам, чтобы четко обозначить глубокий смысл стиля, который заключается не только в эстетике, но и в функциональности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: ZANELLATO Фото: ZANELLATO Фото: ZANELLATO Следующая фотография 1 / 3 Фото: ZANELLATO Фото: ZANELLATO Фото: ZANELLATO

В русле этой концепции создана новая капсульная коллекция сумок-шоперов A’ Spasso, название которой в переводе с итальянского означает «На прогулке». A’ Spasso переосмысливает классический дизайн шопера в современном ключе, легко и непринужденно сочетая традиции, элементы ручного труда и инновационные материалы.

A’ Spasso выполнена из износостойкой кожи глиссе — новой технологической разработки бренда — и доступна в нескольких версиях: из мягкой кожи ягненка в темно-коричневом и каштановом цветах и из кожи теленка в насыщенных оттенках оливы, охры, пудры и бордо.

В новой модели читаются отсылки к культовой сумке Postina, а особенно удобной в использовании новинку делает принцип трансформера: вместительный формат дает свободу в применении, а благодаря ручке на внешней стороне сумки модель легко преобразуется в более компактный клатч.