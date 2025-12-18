Мода, готовая обуздать

Бренд Ola Ola и художник Саша Браулов выпустили новогоднюю коллекцию аксессуаров, вдохновленную символом наступающего 2026 года — Огненной Лошадью. Петербургского художника и предметного дизайнера Браулова роднит с маркой, основанной Ольгой Гинзбург, ироничный и легкий взгляд на моду.

Любимые Сашей Брауловым ручная вышивка и аппликация перекликаются с ДНК Ola Ola, где декоративные детали наполнены эмоциями и смыслами, а коллаборации с художниками стали визитной карточкой марки. Бренд работает на стыке моды и искусства, комбинируя разные фактуры, создавая необычные силуэты и акцентные детали, привлекая современных художников для создания авторских принтов и вышивки.

Для новогоднего дропа Саша Браулов придумал броскую и смелую композицию: бесстрашная наездница верхом на огненной лошади сопровождается мотивирующим слоганом «Обуздаем всех!». Авторская ручная вышивка была адаптирована для машинного производства, что позволило сохранить динамику и индивидуальность оригинала.

В коллекцию вошли как косметички, обложки для паспорта, маски для сна, так и усовершенствованные чехлы для ноутбуков с дополнительным карманом для зарядки и мыши и удобным ремнем. В числе новых для марки аксессуаров чехлы для наушников и очков, также украшенные тематической вышивкой. Для авторов дропа важен осознанный подход к производству: аксессуары созданы из остатков тканей основных коллекций бренда, по принципу безотходного использования материалов.