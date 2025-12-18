Зимний путь: отпускной чек-лист

У отдыха в канун и после рождественских праздников особенный вайб: уютный, обаятельный и немного сказочный. Горнолыжные курорты, поездки на снегоходах, гламурные коктейльные вечеринки и светские рауты — отпуск во время снежного сезона полон самых невероятных комбинаций и требует тщательно продуманного списка необходимых вещей. Редакция «Коммерсант Стиль Клуб» вместе с ведущим байером мужских коллекций премиальной сети мультибрендовых бутиков «Кашемир и шелк» Евгением Грибченковым составила список мастхэвов для зимнего отдыха.

Прежде всего стоит оценить степень вашей активности в путешествии: если ваш девиз «О спорт, ты — мир!», следует запастись соответствующей экипировкой: непромокаемой и с надежной ветрозащитой; если же ваши планы связаны с неспешным, созерцательным, сибаритским отдыхом, то наш небольшой гид готов сослужить вам хорошую службу.

Пуховик

Этот предмет гардероба должен быть комфортным, легким и многофункциональным. Какого он будет цвета, решать вам: яркий, для эффектных фото на фоне заснеженных альпийских склонов, или же спокойных нейтральных тонов — вариантов масса, выбирайте. Посмотрите прогноз погоды на период вашей поездки и решите, какая степень защиты от холода вам необходима. Собирая чемодан, не стесняйтесь ставить свой комфорт на первое место. Возможно, потребуется захватить пальто, если погода обещает быть переменчивой. Если есть цель минимизировать вес и объем багажа, выбирайте пуховики в виде пальто — таким образом вы решите сразу две задачи и функционально, и стилистически.

Уютный трикотаж

Обязательно возьмите с собой свитер плотной фактурной вязки с высокой горловиной, предпочтительно светлых тонов, или даже белый — как вариант, с так называемым северным, «норвежским» орнаментом в виде контрастных стилизованных снежинок. Это самый яркий атрибут зимнего стиля для отдыха и развлечений. Может также пригодиться тонкий базовый трикотаж, например водолазка или худи из флиса. В целом трикотаж с высоким горлом избавляет нас от необходимости носить шарф!

Функциональные брюки

Рекомендуем модели свободного кроя: спортивные — из плотного футера для длительных прогулок, неформальные в стиле casual — из шерстяного сукна или вельвета. Сочетание с водолазкой — самое универсальное решение и идеальный вариант для встреч с друзьями по вечерам. Днем, для прогулок, выбирайте светлые варианты брюк, это сделает образ свежим и динамичным. По вечерам, для походов в ресторан или бар, отдавайте предпочтение более темным оттенкам, чтобы ненароком пролитое красное вино или глинтвейн не вывели вещь «из оборота».

Обувь

Две пары удобной и теплой обуви — необходимый минимум в любой, даже краткосрочной поездке: обуви нужно дать возможность «отдохнуть» и просохнуть. Выбирайте обувь с рельефным протектором для лучшего сцепления с поверхностью. Обувь на меху — классическое решение. Обращайте также внимание на наличие терморегулирующих мембран, которые поддерживают здоровый микроклимат и длительное время сохраняют тепло. Кроме того, такая обувь имеет меньший вес по сравнению с обувью на меховой подкладке.

Термобелье

Все чаще опытные путешественники берут в зимний отпуск термобелье — это правильный и предусмотрительный шаг. Термобелье — отличное решение для первого слоя, который непосредственно соприкасается с вашей кожей, и ключевой элемент в вопросе сохранения комфорта и тепла. Лонгсливы, трико, шорты и футболки – в специализированных магазинах можно найти целый арсенал изделий.

Аксессуары

Важная часть любого образа, даже во время зимнего отпуска, — грамотно подобранные аксессуары. Всего лишь сменив шапку, перчатки или шарф, можно изменить стилистическое направление всего комплекта, смещая акцент в сторону более формального, более расслабленного или даже более экстравагантного образа. Выбирая шарф и шапку, отдайте приоритет благородным материалам, таким как шерсть альпака, австралийский меринос или кашемир. Перчатки и варежки могут быть из кожи или замши на меху или без (на трикотажной шерстяной подкладке), они теплее и более износоустойчивы. Но и вязаные варианты также отлично подойдут. Советуем взять с собой в дорогу небольшой рюкзак и сумку Reporter через плечо. Она выручит вас и на прогулке, и во время вечернего выхода.

Если осталось место в чемодане

Если вы гений упаковки багажа и смогли сэкономить пространство в чемодане, советуем взять в дорогу для особых случаев следующее. Представительницам прекрасного пола — трикотажное платье или кардиган с юбкой, а также блузу; сильному полу — трикотажный пиджак или вязаный кардиган на пуговицах и классическую сорочку. Эти изделия отвечают за элегантный завершающий штрих путешествия, например во время финального ужина или коктейля в кругу друзей или новых знакомых. Выбирайте вещи классического кроя и приглушенных спокойных оттенков. Если есть возможность, скоординируйте стилистику и цветовую гамму «финального» выхода в свет с образом вашего спутника или спутницы. Гармоничные парные образы непременно оценят окружающие!