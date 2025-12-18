Капля эмоций на вес золота

Известный немецкий парфюмер Даниэла Андриер однажды сравнила ароматы с драгоценными камнями — изысканное украшение, игра оттенков, яркий акцент, привлекающий внимание к своему обладателю, — и вскоре создала коллекцию Le Gemme для бренда Bvlgari. Сегодня ароматы, вдохновленные драгоценностями, — актуальный парфюмерный тренд.

Одним из флагманов парфюмерного течения, исследующего взаимосвязь между ювелирным искусством и миром ароматов, по праву считается ювелирный дом Bvlgari.

В 2014 году мастер-парфюмер Даниэла Андриер создает для бренда коллекцию из шести ароматов, вдохновленных самоцветами. Аметист, цитрин, хризолит, лунный камень, турмалин и бирюза — каждый из участников парфюмерно-ювелирной истории хранит свою мистическую легенду и свой отголосок дальних странствий.

Драгоценная парфюмерная коллекция, получившая название Le Gemme, положила начало «Великому пути самоцветов», зовущему в путешествие по пути драгоценных самородков, проделывающих долгий путь из дальних стран с Востока на Запад, в столицу Италии, где им предстоит стать ювелирными шедеврами.

Ароматы коллекции Le Gemme создаются из редких натуральных ингредиентов. Парфюмеры черпают вдохновение в красоте шедевров высокого ювелирного искусства Bvlgari, в том, как мастера ювелирного дома работают с аметистами, кораллами, бирюзой, рубинами, изумрудами, сапфирами.

Крышечки флаконов Le Gemme, выполненных в виде обелисков, украшает резная восьмиконечная римская звезда — символ ювелирного дома Bvlgari.

История «Великого пути самоцветов» получила продолжение. За 11 лет серия превратилась в целую экосистему с отдельными направлениями: помимо линии Le Gemme, появились коллекции Le Gemme Imperiali, Le Gemme Orientali, Le Gemme Men.

В числе самых интригующих — коллаборация с мастер-парфюмером Альберто Морильясом, которого природная красота рубина, изумруда и сапфира вдохновила на создание трио ароматов, представляющих собой ольфакторные ассоциации с драгоценными камнями. Bvlgari — прежде всего ювелирный дом, и его славная история, восходящая к 1884 году, подпитывает творческие поиски дизайнеров, художников и парфюмеров, связанных с брендом сегодня. Кроме того, Морильяс совместно с мастер-парфюмером Жаком Кавалье создал коллаборацию, выпустив дуэт парных ароматов высокой парфюмерии: Le Gemme Kobraa и Le Gemme Erea.

Женственный и роскошный аромат Bvlgari Le Gemme Erea, придуманный Альберто Морильясом, вдохновлен зеленым агатом. Захватывающий, теплый и утонченный, Bvlgari Le Gemme Erea раскрывается пряными верхними нотами лимонного зеленого кардамона, прежде чем обнажить сердечные ноты великолепного сомалийского ладана, смешанного с мадагаскарской ванилью.

Загадочный и глубокий мужской парфюм Bvlgari Le Gemme Kobraa раскрывает мистические тайны змеиной яшмы — камня родом из Новой Зеландии. Аромат авторства Жака Кавалье раскрывает вневременные оттенки мужественной свежести благодаря нотам герани, смешанным с мистическими силами дымчатого ладана и глубиной агарового дерева.

Самая свежая новинка в этой серии — релиз 2025 года, цветочный древесно-мускусный аромат от Софи Лаббе Le Gemme Amunae, ставший парфюмерным портретом лунного камня с острова Шри-Ланка. Таинственный характер композиции раскрывается в дуэте жасмина и черного мускуса.

Со знанием дела сюжет исследуют в Туманном Альбионе. Британский парфюмерный бренд Thameen London выпустил коллекцию ароматов Sovereign, в которой интерпретировал драгоценные символы престола. Великолепная четверка царственных ароматов — Diadem, Imperial Crown, Sceptre, Royal

Sapphire — вдохновлена атрибутами и величием коронационной церемонии. Символично, что Thameen в переводе с арабского означает «драгоценный». Все парфюмерные композиции бренда рождаются в диалоге с редчайшими драгоценными камнями и ювелирными шедеврами.

Композиция Diadem, созданная в честь величественной британской королевской диадемы, изготовленной для Георга IV в 1820 году, дебютирует благородным и торжественным дуэтом свежей лаванды и оманского ладана, постепенно раскрывая горячее сердце композиции, сотканное из аккордов розы и шафрана. В базе встречает сладостная нега — чувственный союз амбры и ванили.

Гипнотический аромат Imperial Crown посвящен имперской короне, которая сегодня входит в экспозицию лондонского Тауэра. Монарх надевает ее в ходе коронации, а также на церемонии открытия парламента. Пикантные ноты элеми и перца в открытии, а в сердце — обволакивающий дуэт кожи и ладана из Сомали, на протяжении веков использовавшихся во время церемонии коронации. В базе — союз пачули и нот гваякового дерева.

Sceptre — ольфакторный портрет королевского скипетра, выполненного из чистого золота и инкрустированного драгоценными камнями. Звезда этого аромата — мирра, почетная спутница королевских церемоний, окутанная теплыми оттенками амбры.

Royal Sapphire — парфюмерная вариация на тему королевских сапфиров, украшающих корону Британской империи. Аромат пленяет нежным звучанием цветочных лепестков, окутанных теплым амбровым облаком. Сочно выступают цитрусовые, соблазнительно шепчет жасмин, а в шлейфе убаюкивают чувственный мох и сухие древесные ноты.

Английский дом нишевой парфюмерии Clive Christian неспроста называют королевской маркой. Крышечки флаконов выполнены в виде короны королевы Виктории. Венценосная особа высоко ценила марку, которая и сегодня посвящает ей новые ароматы.

Среди самых выразительных вариаций на тему две лимитированные композиции парфюмерного дома Clive Christian: 1872 Mandarin и X Neroli. Обе посвящены романтической истории любви принца Альберта и королевы Виктории. Во время помолвки принц преподнес своей избраннице роскошную брошь из фарфора и золота с изображением веточки цветов апельсина, ставшей символом его привязанности и верности. Принц Альберт часто дарил королеве Виктории подарки с изображением флердоранжа. Парфюмерный дуэт связывает не только история, но и соблазнительные ноты цветов апельсина.

Композиции воплощают свежий взгляд на два культовых аромата Clive Christian — 1872 и X. 1872 Mandarin звучит сочнее и ярче благодаря маслу цветов мандаринового дерева, а Х Neroli дарят пикантность и свежесть ноты зеленых цветов, плодов нероли, горького апельсина. Упаковки лимитированных ароматов украшены изящными изображениями цветущих апельсиновых деревьев. Каждый аромат вышел в количестве 1872 флаконов — это изящный реверанс в сторону года основания компании Crown Perfumery, предшественника дома Clive Christian.

Сокровища британской короны будоражат воображение парфюмеров и за пределами бывшей империи. Итальянский парфюмерный дом The House of Oud интерпретирует этот сюжет в коллекции Royal Stones. Аромат Ruby Red вдохновлен пристрастием Елизаветы II к украшениям с драгоценными камнями всех оттенков красного и является символом беззаветной любви между королевой и ее супругом Филиппом, герцогом Эдинбургским.

Одним из самых любимых украшений королевы была необычная золотая брошь-скарабей с рубинами и бриллиантами, подаренная ей мужем в 1966 году. Принц Филипп заказал эту драгоценность у Эндрю Гримы, самого известного лондонского ювелира и дизайнера второй половины ХХ века, доверив ему рубины, извлеченные, по легенде, из древнего индийского головного убора. В композиции парфюмера Мауриццио Чериццы эффектно сочетаются цветочные и пряные ноты. Сочные оттенки иланг-иланга нежно обволакивают томную туберозу, а бодрящий имбирь добавляет ощущениям остроты. В финале — деликатный и теплый древесно-мускусный шлейф.

Композиция Sapphire Blue авторства Кристиана Калабро отсылает к одному из самых знаменательных моментов из жизни другой влюбленной королевской пары — помолвке принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Принц преподнес избраннице кольцо, созданное в свое время для принцессы Дианы и изготовленное ювелирами королевского ювелирного дома Garrard, поставщика британского двора со времен королевы Виктории. Кольцо украшено сапфиром в окружении 14 бриллиантов, а его дизайн повторяет мотивы сапфировой броши, принадлежавшей той же королеве. Интересно, что изначально кольцо унаследовал от матери принц Гарри, но решил передать его брату, когда тот собрался сделать предложение Кейт Миддлтон.

Чувственная композиция открывается аккордами мандарина, миндаля и специй, в сердце аромата звучат чувственный жасмин и утонченная орхидея, а завершает ее элегантный мускусно-ванильный шлейф.

Ольфакторной одой нефриту стала парфюмерная вода Jade888 из коллекции Emerald Starways бренда Hermetica. Нежный и свежий аромат рождается в диалоге нот ириса, имбиря и ландыша. Название коллекции — тонкий реверанс в сторону легендарной Изумрудной скрижали Гермеса Трисмегиста. Основатели бренда Hermetica Джон и Клара Моллой — авторы революционной коллекции, в которой натуральные и синтезированные молекулы объединяются в одну композицию. Смешанные формулы созданы по технологиям «зеленой химии», что исключает использование вредных веществ и не вредит окружающей среде.

Изящно прикоснуться к миру драгоценностей решил и итальянский нишевой парфюмерный дом Xerjoff. Вдохновителем утонченной и чувственной композиции Blue Hope из коллекции Shooting Stars стал одноименный легендарный 45-каратный бриллиант. Алмаз Хоупа — объект желаний и предмет страстей, принадлежащий к числу самых таинственных сокровищ в мире ювелирного искусства и окруженный легендами, многие из которых мрачного свойства. Композиция игриво щекочет чувства и рецепторы: для начала вас раздразнят мандарин и бергамот, затем приоткроется нежное жасминовое сердце, окруженное аккордами кедра и шафрана. Но не вздумайте расслабляться — в шлейфе объединились мэтры парфюмерного искушения и соблазна: кастореум, мускус и ваниль.

Галина Столярова