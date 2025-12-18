Золотой этикет: деловой ювелирный дресс-код

Какие ретроправила можно с легким сердцем отправить в корпоративный музей, что такое украшения с личными смыслами и почему сегодня главное — выглядеть современно.

Деловой ювелирный дресс-код расширяет границы: если раньше во главу угла ставилась неброская, скромная, нейтральная эстетика, то сегодня в приоритете не строгость, а ощущение современности и соответствие личному стилю.

«Я всегда за многослойность, потому что она оживляет базовые образы и делает их актуальными. Ушло в прошлое понятие "серьги, чтобы носить на работу". Сейчас важно выглядеть в контексте происходящего и быть адаптивным к изменениям — это качество стало ключевым и в бизнесе, и в стиле»,— отмечает директор управления категорийного менеджмента SOKOLOV Таисия Изнова.

С экспертом согласна искусствовед, доцент кафедры искусствоведения СПГХПА им. А. Л. Штиглица Ксения Бандорина. «Новая история офиса уже вполне обросла не только законами о дресс-коде, но и правилами их творческого переосмысления,— констатирует она.— В современных и прогрессивных компаниях ценится не только высокий профессионализм, но и хороший вкус и знание модных трендов. Современные ювелиры создают выразительные и лаконичные дизайны украшений с бриллиантами, которые сверкают всеми 57 гранями, но не перетягивают на себя внимание».

По словам госпожи Изновой, ювелирная мода не так подвержена смене трендов, как одежда. Украшения, однажды вошедшие в моду, надолго сохраняют актуальность. Основной риск связан не с тем, чтобы выглядеть слишком ярко, а с тем, чтобы не выглядеть безвкусно. Для повседневного образа лучше выбирать лаконичные украшения без цветных камней, а выразительные детали оставлять для особых случаев.

«Моды на драгоценности действительно не существует, но мода на их эстетику есть: сегодня на мировых подиумах правит бал интеллектуальная мода с ее продуманными образами,— рассуждает Ксения Бандорина.— В числе самых актуальных — минималистичные выразительные сочетания белого металла, например серебра, платины, титана, с прозрачными вставками камней, создающими монохромный образ. В фокусе внимания чистота исполнения и характеристики материалов».

Камертон личного стиля: от чокера-трубки до оверсайз-каффов

Сегодня общество расстается с концепцией, в которой офисный стиль требует сдержанности любой ценой. Времена, когда для бриллиантов существовало расписание, возбранявшее им выходы в свет до 15:00 или 17:00, остались в прошлом. Это правило стилисты отправляют в корпоративный музей. Главное, чтобы украшения были созвучны своему обладателю и органичны для его личного стиля. Крупные серьги или кольца могут смотреться уместно, если соответствуют образу, а не вступают с ним в конфликт. Неудачно выглядят лишь те варианты, которые не сочетаются с одеждой или кажутся случайными. Например, гламурные кресты на классическом жакете или подвески-смайлики при строгом дресс-коде создают ощущение несоответствия.

Тем, кто хочет выглядеть стильно и при этом не перегружать образ, Таисия Изнова советует собрать свой ежедневный ювелирный сет и носить его как капсулу. «Для меня идеальный вариант: аккуратные серьги-хаггисы, оверсайз-кафф в том же цвете металла, несколько тонких колье, одно короткое — чокер-трубка, второе — удлиненное с кулоном. На руках достаточно трех колец, можно добавить один-два браслета. Это комфортно, выглядит собранно и современно»,— рассказывает эксперт.

Новый ювелирный этикет предоставляет все больше свободы в выборе украшений и в плане стилистики, и в смысле размеров. Главное искушение здесь — стремление жонглировать образами, ежедневно меняя акценты и стиль: «Важно помнить, что резкую смену образов практикуют, как правило, только формирующиеся личности. Уверенные в себе персоны, напротив, поддерживают продуманный образ, демонстрируя стабильность в самопрезентации».

Нет «нафталиновому шику»

Одна из главных ошибок при выборе украшений для деловой встречи или офиса — использование устаревших моделей, которые визуально утяжеляют образ. «Показать отсутствие вкуса украшениями проще, чем одеждой. Разного рода малинки, завитки и растительные формы выглядят старомодно. Такие вещи лучше хранить как память или обменять на современные изделия. На самом деле с объемными украшениями без камней и с классическими бриллиантами почти невозможно ошибиться»,— отмечает Таисия Изнова.

Если хочется подчеркнуть индивидуальность, не нарушая корпоративные правила, стоит обратить внимание на украшения с личными смыслами. Кулоны с картами таро, кольца с гравировками, тотемные животные на моносерьгах и подвески-планеты помогают выразить характер и остаются уместными в офисе. При правильном подборе такие детали создают ощущение продуманного и современного стиля, который работает и в деловой, и в личной среде.

Цвет и свет

Очень распространенная дилемма: уместно ли носить в офис кольца и серьги с яркими вставками, камнями или эмалью? Подобные стильные приемы этикет не просто допускает, а приветствует, особенно если цвет вставки совпадает с палитрой делового костюма. Это возможность усилить эффект гармонии и продемонстрировать тонкий вкус за пределами общепринятых шаблонов.

Что касается металлов, сочетание белого и желтого золота сегодня выглядит особенно стильно. Два похожих украшения в разных цветах создают выразительный, но при этом спокойный образ. С красным золотом, по мнению Таисии Изновой, лучше не экспериментировать: его стоит носить отдельно. Универсальными остаются изделия без камней, а также украшения с бриллиантами или фианитами.

«Цветовые акценты создают характер образа: холодное сияние серебра, нейтральное сияние лимонного золота, нежная чувственность розового золота — каждый оттенок обладает своим настроением, послевкусием,— рассказывает стилист, эксперт по визуальному позиционированию Мария Хомякова.— Искусство состоит в том, чтобы выбрать тот металл, который не просто красив сам по себе, а поддерживает вашу природную палитру: гармонирует с тоном кожи, оттенком волос, цветом глаз, продолжает линии изгиба запястья и линию пальцев».

Драгоценности традиционно служили не столько символом достатка, сколько способом выражения эстетических ориентиров, жизненной философии и близких своему хозяину смыслов. Всевозможные амулеты и талисманы, изделия в виде знаков зодиака, ритуальные изображения в гравировках и рельефах стали частью ювелирного этикета.

Авторский дизайн украшений способен многое рассказать об их обладателях, раскрыть через образ грани характера творческой личности, помочь почувствовать новую энергию. Выбор цвета, материала, изображения — это всегда индивидуальный манифест личности, который звучит не только в блеске украшений, но и в их стиле и идее.

Украшение как личный способ диалога с миром

«Настоящее украшение не кричит. Оно шепчет. И в этом шепоте целая история. История вашего вкуса, вашей уверенности, вашего внимания к деталям,— подчеркивает Мария Хомякова.— В мире, где мода нередко кричит о брендах и статусе, мне все чаще хочется рассказывать о тихой роскоши — той, что говорит не на языке логотипов, а на языке личности».

Украшения стилист рассматривает как способ диалога с миром: через них можно рассказать о своей индивидуальности, продемонстрировать харизму и даже заявить о профессионализме. Украшение работает как невербальный сигнал, говорящий о вас до того, как вы произнесете первое слово, — и в момент деловых переговоров это слово может стать решающим, если визуальные коды потенциальных партнеров совпадут с первого взгляда.

«Индивидуальный портрет создается именно через детали,— уверена Мария Хомякова.— Ценность рождается тогда, когда украшения не существуют отдельно, а становятся органичным и при этом выразительным элементом образа своих владельцев. Когда все элементы собираются воедино, вы сообщаете миру без единого слова: "Точность в деталях образа — это прямое отражение точности в мыслях и в работе"».

Галина Столярова