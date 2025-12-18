Звезды сошлись: вау-образы для главной ночи года

Архитектурные силуэты и кинематографичность, провокация и ирония, блеск и бравада — новогодние наряды нацелены на максимум внимания. Главное — сохранить верность себе под фейерверками огней и комплиментов.

Шик, блеск, красота — девиз интригующих образов модного дома Stas Lopatkin Atelier. Плотный корсет из денима глубокого черного цвета богато украшен изысканной вышивкой в стиле шинуазри. Контрастные золотые канты подчеркивают сложную архитектуру изделия, а линия декольте оформлена деталями в виде остроконечных крылышек, также украшенных вышивкой.

Объемный фактурный декор в виде множества лепестков на пышной юбке-макси из тафты создает эффект «живого» текстиля. Деликатный блеск пайеток в сочетании с утонченным силуэтом — настоящая ода женственности.

Платье-миди облегающего силуэта из льна холодного бежевого оттенка полностью расшито пайетками и покрыто тонкой деликатной сеткой, украшенной изысканным кружевом. Адептам загадочных и таинственных решений адресовано длинное платье из черного кружева с рукавами в форме крыльев. Наряд декорирован графичным узором из золотой репсовой ленты. Рисунок формирует утонченный визуальный каркас платья и подчеркивает его конструкцию. Эффектный штрих — выразительный декор из кристаллов.

Творчество Альберто Бурри, мэтра итальянского авангардного искусства, послужило источником вдохновения для коллекции FW 2025–26 итальянского бренда Fabiana Filippi. Перед нами яркий пример союза искусства и моды в современном прочтении. Контрастные сочетания различных фактур, присутствующих в работах умбрийского художника, находят отражение в многослойных образах, созданных с использованием тонкого кашемира, элегантной двухсторонней шерсти, мягкой овчины, мерцающих пайеток и объемного твида.

Беззаботность и беспечность — настроение коллекции Desert Rose российского бренда Aksentie. Мягкие драпировки платья в благородном оттенке горького шоколада вдохновлены рисунком ветра на песке барханов, лаконичный асимметричный вырез идеально акцентирует изгибы шеи и плеч. Облегающее платье миди из нежного трикотажа в чувственном бордовом оттенке деликатно подчеркивает фигуру и понравится тем, кто любит чувствовать себя в центре внимания. Великолепный выбор для новогодней ночи — платье из ткани, имитирующей мокрую кожу рептилии за счет плоских пайеток и полупрозрачного подклада. Наряд объединил в себе все знаковые элементы коллекции бренда: сборку, мягкие линии и акцентный силуэт.

Искрящиеся туфли-лодочки Crystal Bloom производства российской марки Selfmade вдохновлены блеском новогодней мишуры, а мюли на небольшом каблуке Sparkle Of Diamonds с острым носом и отделкой из кристаллов понравятся тем, для кого гламур неотделим от комфорта. Почувствовать себя главной героиней сказочной истории получится в пышной скульптурной юбке со складками Fairy Waltz того же бренда: золотистая модель из формоустойчивой ткани с благородным блеском воплотила в себе торжественные мотивы праздничного сезона. В сочетании с нежным сияющим лонгсливом на одно плечо и искрящимися лодочками получается романтический образ.

Тему волшебной сказки продолжает утонченная юбка-миди Goldy. Плотная сияющая ткань изысканного золотистого оттенка безупречно держит форму и подчеркивает прямые линии кроя с элегантной высокой талией и разрезом сзади. Соберите изысканный сет со скульптурным корсетом в тон для актуального вечернего выхода или с сияющим жакетом — ярким и элегантным.

Коллекция российского бренда Mesh n' Flesh переносит нас в мир откровенного гедонизма второй половины ХХ века, когда альянс красоты и раскованности переживал свой расцвет: супермодели, смелые рекламные кампании, философия раскрепощенности. В каждом образе — игра на грани, где привлекательность подается тонко, но дерзко, а стиль формируется в диалоге между ностальгией и современной провокацией. Дизайнеры марки ставят на соблазн и искушения, но избегают нарочитой откровенности, оставляя обладательницам нарядов свободу для личной интерпретации сюжета.

Платье-комбинация из эластичного трикотажа, кружева и сетки выглядит нарядно и может удачно сочетаться и с меховой горжеткой, и с объемным пиджаком с мужского плеча, и с женственными лодочками, и с массивными ботинками.

За лоск и блеск отвечает юбка миди из однослойной эластичной сетки с пайетками. Модель рисует изящную линию бедра и станет долгосрочной инвестицией в сбалансированный гардероб. Приковывает взгляд корсет с глубоким V-образным декольте, рукавом-перчаткой и шнуровкой: обманчивая простота, разрыв шаблона и гарантированный вау-эффект. Беззащитные оголенные плечи уравновешиваются иллюзией театральных перчаток. Остается надеть массивные кольца — и образ завершен. Еще один практически готовый образ «принцессы из мегаполиса» — платье «Пиковая дама» из однослойного кружева с изящным блеском и пышной юбкой.

Тему сказочного волшебства с флером театральности развивает сезонная коллекция белорусского бренда MUA, в которой нежное платье мини в пудрово-винных тонах соседствует с черным бархатом и архитектурным кроем. Игривые воротнички, принт «горох», крупные банты на алых атласных юбках и нежные пастельные туники в бельевом стиле — и это далеко не полная стилистическая палитра марки.

Отечественный бренд If I do выпустил к праздничному сезону ироничную линейку айтемов с игривой пушистой бахромой: платье миди, розовая мини-юбка, полупрозрачный невесомый топ.

Розовая юбка нашла свое место и в коллекции российской марки Asya Semyonova. Длина экстра-мини подчеркивает эффектную драпировку, которая имитирует объемный полубант.

Ажурный фартук из кружева кроше — идея для тех, кто хочет внести в образ экстравагантный акцент. Фартук можно интегрировать в торжественный образ с атласной блузой и брюками или сочетать его с джинсами, футболкой и спортивным худи. Еще одна нетривиальная идея от бренда — майка в бельевом стиле из гладкой блузочной ткани с кружевом в тон, вдохновленная советской модной эстетикой. Нижний край имитирует перевернутую майку и дополнительно обработан тонким кружевом.

На создание коллекции «Воспоминание о будущем» дизайнеров итальянского бренда Peserico вдохновило творчество фотографа Ли Миллер, которая владела искусством находить красоту в повседневности. «Я никогда не фотографировала красоту, только правду»,— однажды заявила она, и этот принцип стал ее художественной декларацией. Идею и взялась переосмыслить итальянская марка: дизайнеры ищут правду жизни в формах и силуэтах, деталях и цветовой палитре, нащупывании баланса между классикой и модными инновациями. Коллекция бросает вызов линейности времени, создавая диалог между прошлым и будущим. Образ трактуется как «фотография на память» и возможность создать свое «воспоминание о будущем» прямо сейчас.

Новая женская коллекция бренда Ereda называется Buon Compleanno, что по-итальянски означает «С днем рождения!». К слову, название дизайнерам бренда подарило знакомство с женщиной, которая однажды решила, что будет отмечать день рождения тогда, когда захочет. Коллекция интерпретирует темы свободы и счастья: провозглашает идею носить красивые наряды без особого повода. Почему бы не взять это правило на вооружение уже в первый день наступающего года?

Мария Блохина