Стиль, синергия, связи

В заморском слове «лайфстайл», как известно, две составляющие: стиль и жизнь. Обе они найдут отражение на страницах журнала, первый номер которого вы держите в руках. Понятие «стиль» мы интерпретируем широко, не ограничиваясь традиционной для подобных случаев территорией личного гардероба. Стиль человека — это, по сути, тот жизненный выбор, который он делает каждый день. Стиль складывается из множества нюансов: от формы запонок или цвета помады до наполнения домашней библиотеки и планов на выходные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Многолет Фото: Дмитрий Многолет

На страницах этого номера мы собрали идеи для новогодних вау-образов, поделились чек-листом для модного зимнего отпуска и рассказали о парфюмерных композициях, вдохновленных драгоценностями. Приоткрыли завесу тайны над самыми ожидаемыми кинопремьерами зимы. Поделились гастрономическими маршрутами по Петербургу, где обнаружили нетривиальные твисты на итальянскую классику, и по Бангкоку, где можно найти и рестораны, где готовят по рецептам королевского двора, и уличные тележки с пышками, неоднократно удостоенными «Мишлена».

В наступающем году в Петербурге у «Коммерсанта» появится свой клуб. Он объединит предпринимателей, для которых личный успех и процветание собственного бизнеса неотделимы от блага и развития общества. В современном мире сильные медиа становятся центрами сообществ, развиваясь по принципу синергетической модели, экосистемы, где традиционные форматы органично сочетаются с новыми, а «цифра» — с живым общением. Появление петербургского клуба «Коммерсантъ» — важная часть диверсификации бизнеса бренда. Программа клуба соединит в себе и деловую повестку, и светские мероприятия, охватив весь спектр возможностей и ресурсов «Коммерсанта».

Клубные страницы журнала не только станут платформой для репортажей о клубной жизни в ее самых ярких проявлениях, но и создадут возможности для того, чтобы участники сообщества делились идеями, мыслями, эмоциями, которые характеризуют их отношение к жизни и наполняют эту жизнь красками и смыслом.

Глава макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов рассуждает в интервью о том, чем команда отличается от свиты и делится «правилами жизни» своего коллектива, а логисты из петербургской компании «Транспортный фрахт» рассказывают, как зеленый кофе с плато Болавен помогает развитию деловых связей между Россией и Лаосом.

В предновогоднем выпуске мы предложили ньюсмейкерам издания рассказать о самых трогательных подарках — как полученных, так и преподнесенных близким. В этом искреннем и теплом списке рисунки внуков и саксофон, видеофильмы собственного производства и песни собственного сочинения. Рекомендуем начать чтение именно с этих страниц — и вспомнить самые приятные подарки в вашей жизни.

Александр Щелканов, директор по региональному развитию АО «Коммерсантъ», Галина Столярова, редактор журнала «Коммерсантъ Стиль Клуб»