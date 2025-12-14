Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Трамп не уверен, что его политика позволит республиканцам победить на выборах

Дональд Трамп сомневается, что его экономическая политика позволит республиканцам сохранить контроль над Палатой представителей по итогам промежуточных выборов в следующем году.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В интервью The Wall Street Journal президент США заявил, что он уже сделал очень много для американской экономики, но выльется ли это в политические дивиденды для его партии, он не знает.

«Я создал величайшую экономику в истории. Но людям может потребоваться время, чтобы осознать это,— заявил господин Трамп.— Все эти деньги, которые вливаются в нашу страну, прямо сейчас идут на строительство заводов по производству автомобилей, искусственного интеллекта и многое другое. Я не могу сказать вам, как это отразится на избирателях, я могу только делать свою работу».

Дональд Трамп также отметил, что против него выступает и статистика: лишь двум президентам удалось упрочить позиции своих партий на промежуточных выборах: Биллу Клинтону в 1998 году и Джорджу Бушу-младшему в 2002-м. «Даже те, у кого, как вы знаете, было успешное президентство», теряли места, сказал господин Трамп. «Так что это единственное, что играет против нас. Я не знаю, почему так происходит»,— добавил он.

Как отмечает WSJ, хотя экономика США действительно стабильно росла после вступления господина Трампа в должность президента, увеличение числа рабочих мест было незначительным, уровень безработицы вырос, а рост цен на многие повседневные товары и услуги заставил многих американцев усомниться в том, что общие показатели роста отражают их повседневную действительность. А рейтинги Дональда Трампа падают именно из-за разочарования граждан его экономполитикой, пишет газета.

Кирилл Сарханянц

