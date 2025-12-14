Визовый центр Республики Кипр начнет работу с 15 декабря на Литейном проспекте

Республика Кипр открывает новые визовые центры в России с 15 декабря. Один из них заработает в Петербурге по адресу: Литейный проспект, д. 26. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте посольства Кипра в Москве.

Стоимость подачи заявления в визовом центре составит 1,5 евро без учета НДС. При этом в рамках оформления документов аутсорсинг-компания BLS International предложит дополнительные визовые услуги, за которые посольство Кипра не несет ответственности. Визовый сбор для детей в возрасте от 6 до 11 лет составит 45 евро, с 12 лет — 90 евро, уточняет ТАСС со ссылкой на данные визовых центров.

Помимо Петербурга, документы на визу будут также принимать в Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Самаре.

Въезд на Кипр для граждан РФ в 2025 году осуществляется при наличии действующей шенгенской визы или через оформление национальной визы с помощью консульств.

Андрей Цедрик