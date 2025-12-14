В Дагестане из-за непогоды без света остаются жители 11 муниципалитетов
В воскресенье в Дагестане без света остаются потребители в десяти муниципальных районах республики и в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Отключение электроэнергии связано с ухудшением погодных условий. Согласно прогнозу гидрометцентра, после 15:00 скорость ветра снизится до 11 м/с, что позволит восстановить энергоснабжение в полном объеме до конца дня.
К ликвидации последствий привлечены 28 бригад общей численностью 84 человека с 28 единицами специальной техники.