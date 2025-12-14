МИД России осудил теракт на пляже в Сиднее

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова резко осудила массовую стрельбу на пляже Бонди в Сиднее, охарактеризовав произошедшее как чудовищную трагедию и расстрел невинных людей. В беседе с ТАСС госпожа Захарова подчеркнула, что терроризму в отношении мирных людей не может быть никакого оправдания».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Мария Захарова

По словам представителя МИДа, российские дипломаты — сотрудники посольства в Канберре и генконсульства в Сиднее — взаимодействуют с местными правоохранительными органами и выясняют, есть ли среди пострадавших граждане России.

Комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Мал Лэньон заявил, что массовая стрельба во время празднования Хануки была квалифицирована как теракт. По его данным, число погибших достигло 12, еще около 29 человек получили ранения. В момент нападения на пляже находилось около 1 тыс. человек. Полиция считает, что подготовка к атаке велась несколько месяцев.